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Meryem Boz kimdir? Meryem Boz nereli ve kaç yaşında?

22.08.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Voleybol oyuncusu Meryem Boz milli takım formasıyla Tokyo 2020 Olimpiyat elemelerinde 5 maçta ürettiği 85 sayı ile turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Bunun ardından Twitter'da gündem olan Meryem Boz'un hayatı ve kariyerindeki başarılar merak edildi. Meryem Boz 65 kg ve 1,90 boyunda. İşte merak edilenler...

Tokyo 2020 Olimpiyat elemelerinde sergilediği başarılı performans ile turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Meryem Boz, sporcu kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı. Voleybol oyuncusu Meryem Boz 2012'de Ufuk Çalık ile hayatını birleştirdi. İşte Meryem Boz'un hayatı ve başarıları...

MERYEM BOZ KİMDİR?

3 Şubat 1988, Eskişehir doğumlu Meryem Boz 33 yaşındadır. Türk milli voleybolcu Boz, Pasör Çaprazı pozisyonunda görev alıyor.
Milli takım formasıyla Tokyo 2020 Olimpiyat elemelerinde 5 maçta ürettiği 85 sayı ile turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Boz, Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Vakıfbank'ta forma giyiyor.
Meryem Boz milli takımlarda küçük, yıldız, genç ve A takım olmak üzere her kategoride ay yıldızlı formayı başarıyla temsil etti.
Meryem Boz, Instagram'da "mrymboz" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

MERYEM BOZ BAŞARILARI

MERYEM BOZ BAŞARILARI
Meryem Boz Kadın Voleybol A Milli Takımı ile şu başarılara imza attı• 2010 CEV Avrupa Ligi üçüncülüğü,• 2015 CEV Avrupa Ligi ikinciliği,• 2017 Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü,• 2019 Avrupa Şampiyonası ikinciliği,• 2020 CEV Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri'ni kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımız kadrosunda yer almıştır.• 2020 Cev Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilmiştir.Kulüp kariyerinde ise;• 2010-2011 sezonunda Polonya Ligi'nde Atom Trefl Sopot ile lig ikincilik,• 2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe ile üçüncülük,• 2012-2013 CEV Kupası'nda Fenerbahçe ile ikincilik, Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Tokyo
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