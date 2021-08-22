Meryem Boz kimdir? Meryem Boz nereli ve kaç yaşında?

Tokyo 2020 Olimpiyat elemelerinde sergilediği başarılı performans ile turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Meryem Boz, sporcu kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı. Voleybol oyuncusu Meryem Boz 2012'de Ufuk Çalık ile hayatını birleştirdi. İşte Meryem Boz'un hayatı ve başarıları...

MERYEM BOZ KİMDİR?

3 Şubat 1988, Eskişehir doğumlu Meryem Boz 33 yaşındadır. Türk milli voleybolcu Boz, Pasör Çaprazı pozisyonunda görev alıyor.

Milli takım formasıyla Tokyo 2020 Olimpiyat elemelerinde 5 maçta ürettiği 85 sayı ile turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Boz, Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Vakıfbank'ta forma giyiyor.

Meryem Boz milli takımlarda küçük, yıldız, genç ve A takım olmak üzere her kategoride ay yıldızlı formayı başarıyla temsil etti.

Meryem Boz, Instagram'da "mrymboz" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.