Prof. Dr. Şenol da kendisini tehdit eden zanlının adli kontrolle serbest bırakıldığını hatırlatarak, "Meslektaşlarımı aşı politikalarına ve bilime sahip çıkmaya davet ediyorum." dedi.

GÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde toplanan ve Prof. Dr. Şenol'un da içinde bulunduğunu grup adına konuşan TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Kovid-19 salgını döneminin bilim karşıtlığını görünür kıldığını ve hakikat inşasının önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Meslektaşlarından öğretim üyesi Esin Davutoğlu Şenol'a destek açıklaması

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