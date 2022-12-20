Messi ile yaşadığı olay sonrası Nusret'in mesajlarını ifşaladı! ''Beni yıllardır darlıyor...''

Arjantin'in Dünya Kupası'nı almasının ardından sahaya giren birçok kişi özellikle Messi ile fotoğraf çektirmek istemişti. Ödül töreninin ardından sahaya giren Nusret'in Messi ile fotoğraf çekilme çabası kameralara yansımıştı. Bu olay sonrası Profesyonel poker oyuncusu Dan Bilzerian, Nusret'in kendisine 2015 yılından beri mesaj gönderdiğini ifşaladı. Videolu bir şekilde paylaşım yapan Dan Bilzerian, Nusret için ''Beni yıllardır darlıyor'' şeklinde yorumda bulundu.

DALGA KONUSU OLDU

Nusret'in Messi'nin kolundan tutup fotoğraf çekilmek istemesi kameralara yansıyınca sosyal medyada dalga konusu olmuştu. Yıldız oyuncunun Nusret'i umursamayıp yoluna devam etmek istemesi gözlerden kaçmamıştı.

FOTOĞRAF ÇEKİLMEYİ BAŞARDI

Nusret tüm çabalarının sonunda yıldız futbolcu Lionel Messi ile fotoğraf çektirmeyi başardı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Nusret yine de dalga konusu olmaktan kaçamadı.

ÜNLÜ FENOMEN MESAJLARI İFŞALADI!

Dan Bilzerian, Nusret'le ilgili enteresan bir hikaye paylaştı. Nusret'in sadece Messi'yi değil, kendisini de sürekli rahatsız ettiğini söyleyen Bilzerian, Nusret'in kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti.