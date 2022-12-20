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Messi ile yaşadığı olay sonrası Nusret'in mesajlarını ifşaladı! ''Beni yıllardır darlıyor...''

20.12.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü fenomen Dan Bilzerian, Messi ile Dünya Kupası finalinden sonra fotoğraf çekilmek isteyen Nusret'le ilgili enteresan bir paylaşımda bulundu. Nusret'in kendisine yolladığı mesajları ifşa eden Profesyonel poker oyuncusu Dan Bilzerian, Messi'nin yaşadığı durumu yıllardır yaşadığını söyledi.

Arjantin'in Dünya Kupası'nı almasının ardından sahaya giren birçok kişi özellikle Messi ile fotoğraf çektirmek istemişti. Ödül töreninin ardından sahaya giren Nusret'in Messi ile fotoğraf çekilme çabası kameralara yansımıştı. Bu olay sonrası Profesyonel poker oyuncusu Dan Bilzerian, Nusret'in kendisine 2015 yılından beri mesaj gönderdiğini ifşaladı. Videolu bir şekilde paylaşım yapan Dan Bilzerian, Nusret için ''Beni yıllardır darlıyor'' şeklinde yorumda bulundu.

DALGA KONUSU OLDU

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Nusret'in Messi'nin kolundan tutup fotoğraf çekilmek istemesi kameralara yansıyınca sosyal medyada dalga konusu olmuştu. Yıldız oyuncunun Nusret'i umursamayıp yoluna devam etmek istemesi gözlerden kaçmamıştı.

FOTOĞRAF ÇEKİLMEYİ BAŞARDI

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Nusret tüm çabalarının sonunda yıldız futbolcu Lionel Messi ile fotoğraf çektirmeyi başardı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Nusret yine de dalga konusu olmaktan kaçamadı.

ÜNLÜ FENOMEN MESAJLARI İFŞALADI!

Dan Bilzerian, Nusret'le ilgili enteresan bir hikaye paylaştı. Nusret'in sadece Messi'yi değil, kendisini de sürekli rahatsız ettiğini söyleyen Bilzerian, Nusret'in kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti.

MESSI İLE NUSRET'İN YAŞADIĞI O ANLAR

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