Messi'nin hayatıyla ilgili ilginç detay! 19 yıldır bu yemeği yiyormuş

Dünyanın en göz önünde futbolcularından biri olan Messi'nin özel yaşamı en az futbolu kadar merak uyandırıyor. Boş zamanlarında ne yaptığı, hangi yemekleri yediği bugüne kadar merak konusu olmuştu. İnternete sızan bu fotoğraf Messi ile ilgili yeni bir bilgiyi hayranlarıyla buluşturdu.

19 YILDIR HER MAÇ SONU BU YEMEĞİ YİYOR

Messi'nin diğer takım arkadaşlarına nazaran ilginç bir tercih yaptığı görülüyor. Öyle ki; hayranlarının da beklemediği bu yemek, 19 yıldır her hafta tekrar ediliyor. Yıldız oyuncunun maçlardan sonra pizza yiyerek kendine geldiği ve mutlu olduğu ifade edildi.