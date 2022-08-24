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  4. Messi'nin hayatıyla ilgili ilginç detay! 19 yıldır bu yemeği yiyormuş

Messi'nin hayatıyla ilgili ilginç detay! 19 yıldır bu yemeği yiyormuş

24.08.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Messi'nin maçlardan sonra ne yemek yediği ortaya çıktı. Barcelona takımının menüsü sosyal medyaya sızınca, Messi'nin maçlardan sonra hangi yemeği tercih ettiği de ifşa oldu.

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Dünyanın en göz önünde futbolcularından biri olan Messi'nin özel yaşamı en az futbolu kadar merak uyandırıyor. Boş zamanlarında ne yaptığı, hangi yemekleri yediği bugüne kadar merak konusu olmuştu. İnternete sızan bu fotoğraf Messi ile ilgili yeni bir bilgiyi hayranlarıyla buluşturdu.

19 YILDIR HER MAÇ SONU BU YEMEĞİ YİYOR

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Messi'nin diğer takım arkadaşlarına nazaran ilginç bir tercih yaptığı görülüyor. Öyle ki; hayranlarının da beklemediği bu yemek, 19 yıldır her hafta tekrar ediliyor. Yıldız oyuncunun maçlardan sonra pizza yiyerek kendine geldiği ve mutlu olduğu ifade edildi.

LIONEL MESSI FOTOĞRAFLARI

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Lionel Messi messi psg
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