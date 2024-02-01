Mesut Özil'in eski takımı iflas etti! Alman devi bir alt lige daha düşmek üzere! Galatasaray maçı hala akıllarda...

Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04, Bundesliga 2'den düşmesi halinde kapanabilir. Bir dönem Mesut Özil'in de forma giydiği Alman devinin son durumu futbol severlerin içini acıttı.

BÜYÜK BORÇ YÜKÜYLE KARŞI KARŞIYALAR

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'dan bir alt lige düşen Schalke 04 büyük borç yüküyle uğraşıyor. Bir süredir altyapıdan yetişen oyuncularıyla oynayan Alman devi, düştüğü alt ligde de küme düşme tehlikesiyle burun buruna...

MESUT ÖZİL'İN ESKİ TAKIMI

Bir dönem Mesut Özil ve başka dünya yıldızlarını da kadrosunda barından Schalke 04'ün bu durumu dünya futbolunda geniş yer buldu.

GALATASARAY MAÇI HALA AKILLARDA

Galatasaray 2013 yılında deplasman maçında Schalke 04'ü 3-2 yenerek, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunu geçmeyi başarmıştı. İstanbul'daki maç 1-1 tamamlanmıştı.

