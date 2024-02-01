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  4. Mesut Özil'in eski takımı iflas etti! Alman devi bir alt lige daha düşmek üzere! Galatasaray maçı hala akıllarda...

Mesut Özil'in eski takımı iflas etti! Alman devi bir alt lige daha düşmek üzere! Galatasaray maçı hala akıllarda...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.02.2024 12:19 | Son Güncelleme:
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Bundesliga 2'de yer alan Mesut Özil'in eski takımı Schalke 04, sezon sonunda küme düşmesi durumunda kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Schalke 04'ün borçlarını sıfırlamadan 3. Lig lisansı alması mümkün kılınmıyor. Küme düşme hattında bulunan Schalke 04'ün bir alt lige düşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04, Bundesliga 2'den düşmesi halinde kapanabilir. Bir dönem Mesut Özil'in de forma giydiği Alman devinin son durumu futbol severlerin içini acıttı.

BÜYÜK BORÇ YÜKÜYLE KARŞI KARŞIYALAR

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Geçtiğimiz sezon Bundesliga'dan bir alt lige düşen Schalke 04 büyük borç yüküyle uğraşıyor. Bir süredir altyapıdan yetişen oyuncularıyla oynayan Alman devi, düştüğü alt ligde de küme düşme tehlikesiyle burun buruna...

MESUT ÖZİL'İN ESKİ TAKIMI

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Bir dönem Mesut Özil ve başka dünya yıldızlarını da kadrosunda barından Schalke 04'ün bu durumu dünya futbolunda geniş yer buldu.

GALATASARAY MAÇI HALA AKILLARDA

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Galatasaray 2013 yılında deplasman maçında Schalke 04'ü 3-2 yenerek, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunu geçmeyi başarmıştı. İstanbul'daki maç 1-1 tamamlanmıştı.

Canlı Skor

SCHALKE'DE OYNAYAN BAZI YILDIZ FUTBOLCULAR...

MESUT ÖZİL

MESUT ÖZİL

MC KENNIE

MC KENNIE

FAHRMANN

FAHRMANN

KEHRER

KEHRER

NEUER

NEUER
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