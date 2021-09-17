Mesut Özil'in tepkilere verdiği cevap olay oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşan Fenerbahçe'de yıldız isim Mesut Özil, maçın ikinci yarısında rakip taraftarlarla ilginç bir diyalog yaşadı.

Pereira; Berisha yerine Valencia’ya, Zajc yerine Mert Hakan’a, Muhammed yerine Ferdi’ye, Tisserand yerine Serdar’a görev verdi.