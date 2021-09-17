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Mesut Özil'in tepkilere verdiği cevap olay oldu

17.09.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de tecrübeli oyuncu Mesut Özil, rakip takım taraftarlarıyla gerilim yaşadı. 33 yaşındaki futbolcunun Frankfurt taraftarına verdiği karşılık ise gündem oldu.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşan Fenerbahçe'de yıldız isim Mesut Özil, maçın ikinci yarısında rakip taraftarlarla ilginç bir diyalog yaşadı.

SAHAYA YABANCI MADDE ATILDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Demir Grup Sivasspor maçının 11’ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Pereira; Berisha yerine Valencia’ya, Zajc yerine Mert Hakan’a, Muhammed yerine Ferdi’ye, Tisserand yerine Serdar’a görev verdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ererken, ikinci yarının hemen başında Mesut Özil ile Frankfurt taraftarı arasında gerilim yaşandı.
49. dakikada kazanılan köşe vuruşunu kullanmak için köşe gönderine yönelen Mesut Özil'e Frankfurt taraftarı önce ıslıklarla tepki gösterdi, sonrasında ise yabancı madde attı.
Atılan maddeler Mesut'a isabet etmezken, tecrübeli futbolcu bu tepkiye ilginç bir şekilde karşılık verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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