Mevlanakapı ve Silivrikapı Kara Surları Ziyaretçi Merkezleri açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da restorasyonu tamamlanan Mevlanakapı ve Silivrikapı Kara Surları Ziyaretçi Merkezleri törenle açıldı.

"İstanbul Kara Surları Açık Hava Müzesi" çalışmalarının ilk bölümü Kültür Varlıkları Daire Başkanlığına bağlı İBB Miras ekipleri tarafından tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mevlanakapı Surları içinde oluşturulan alanda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, tarihi, kültürel varlıkların şehrin geleceğine kazandırılarak dünyaya servis edilmesini önemsediklerini söyledi.

İstanbul'un eski tarihlerden bu yana dünyanın en önemli metropollerinden biri olduğuna işaret eden İmamoğlu, "Kendimizi bu anlamda bugün yaşadığımız dönemde ecdadımıza karşı, geçmişte bu şehirde yaşayan medeniyetlere karşı da sorumlu hissetmeli ve kentimize zarar vermemeliyiz. Tarihi eserlere ve bize emanet edilmiş bütün tarihi süreçlere, medeniyetlere, camilerden birçok kavrama, surlara varıncaya kadar sahip çıkıyoruz, gereğini yapıyoruz." diye konuştu.

İmamoğlu, kara surlarını, Haliç surlarıyla birlikte 12 kilometrelik kesintisiz hattı dönüştürüp, on binlerce turistin aynı anda gezdiği bir alan olarak hayata geçireceklerini belirterek, İBB Miras ekiplerinin restorasyon prensipleriyle hareket ederek çalıştığını kaydetti.

İstanbul'u ziyaret eden turist sayısının yıllık 17 milyondan 30 milyona çıkacağını dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"30 milyon turist ne demek biliyor musunuz? İstanbul'da yaşayan herkesin gayrisafi milli hasılasına, kişi başını en az yüzde 30-35 daha fazla kazanç getirmesi demek. O bakımdan sevgili gençler, özellikle sizlerin hayatında turizm sektörünün, hizmet sektörünün o oluşturduğu ortamlarda iş insanı olacaksınız, yönetici olacaksınız yanı sıra meslekler edinip oralarda para kazanacaksınız. İşte bu metruk bakımsız alanların iyileştirilmesinin bize kattığı hususlar bunlar."

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu heyet, konser için kurulan platform üzerinde anı fotoğrafı çektirdi.

Altay, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, tarihi surlarda ve restore edilip, "Ziyaretçi Merkezi" haline getirilen Mevlanakapı Karakolu'nda incelemelerde bulundu.

Konuşmaların ardından rap şarkıcıları Şehinşah ve Contra konser verdi.