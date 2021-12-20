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MHP Genel Başkanı Bahçeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

20.12.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Bahçeli, haber kategorisinde "Aç kalan minik yürekler", yaşam kategorisinde "İstanbul ve hilal" ile spor kategorisinde "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafına oy verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bahçeli, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler" adlı fotoğrafını seçen Bahçeli, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafına oy verdi.

Bahçeli, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın çektiği, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakalarında 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşmasında maçı kazanan Galatasaraylı engelli basketbolcunun sevincini gösteren "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını oyladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, oylamanın ardından, "Anadolu Ajansımızın yıl sonunda yapmış olduğu fotoğraf yarışmasında bazı birincilikler kazandığımı öncelikle belirtmek isterim. Bu defa da seçtiğim resimlerle birinci olacağıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

- Devlet Bahçeli, haber kategorisinde "Aç kalan minik yürekler", yaşam kategorisinde "İstanbul ve hilal" ile spor kategorisinde "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafına oy verdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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