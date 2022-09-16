MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan "güçlendirilmiş parlamenter sistem" eleştirisi:

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, altı muhalefet partisinin açıkladığı "güçlendirilmiş parlamenter sistem"i eleştirerek, "Bunlar 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' diyerek, eski krizleri ve kaosların sistemini geri getirmeye çalışıyorlar." dedi.

Partisinin Yunusemre ve Şehzadeler ilçe teşkilatlarınca Tarihi Kurşunluhan'dan düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu" programına katılan Akçay, buradaki hitabında MHP'nin vatana, millete ve bayrağa eşsiz sevgi, emsalsiz sadakat demek olduğunu söyledi.

Akçay, MHP olarak her zaman millet ve devletten yana olduklarını belirterek, "Ne istiyorsak Türk milleti için istiyoruz, başka hesabımız, ajandamız yok. MHP’nin 53 yıllık siyaset yapma tarzını bir cümlede özetlemek mümkündür. MHP, ilkeli bir partidir, sorumludur, sorumluluk üstelenir, sorun çözmeye odaklı bir partidir. Sorun yaratmaya, kriz ve kaos çıkarmaya şiddetle karşı olan bir siyasi partiyiz." diye konuştu.

Türkiye’deki muhalefet partilerinin siyasete yaklaşımını da eleştiren Akçay, şunları kaydetti:

"Muhalefet partisinin görevi başta eleştirmektir ama sadece muhalefet yapmak değildir, siyaset üretmektir. MHP’nin farkı budur. Daha önce de biz muhalefetin nasıl yapıldığını ortaya koyduk. Şimdi bunu denge ve denetim fonksiyonu olarak ifade ediyoruz. Milli meselelerimizi ilgilendiren temel konularda hiçbir zaman biz gözü kara bir şekilde muhalefet anlayışına sahip olmadık. Her milli meselede tezkere ve kanunda her türlü desteği ve katkıyı verdik, vermeye de devam ederiz. Biz kendi gündemimize ve politikamıza bakarız."

Akçay, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki rolüne de değinerek, "Biz içinde bulunduğumuz bölgede ateş çemberi içinde çok güçlü bir ülke olmak durumundayız. İşte MHP ve Cumhur İttifakı olarak bizi yönlendiren motive eden düşünce ve politika budur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı ile Türkiye kaybolan yıllarını telafi etmektedir. Ama bunlar 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' diyerek, eski krizleri ve kaosların sistemini geri getirmeye çalışıyorlar. O nedenle resmen siyasi gericilik yapıyorlar. Geçti artık onlar, Türkiye istikrara kavuştu. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı ile milli savunmada, ekonomide, bilişimde, enerjide, teknolojide, sağlıkta, dış politikada ve pek çok alanda çok büyük bir atağa geçmiştir. Şahlanan bir Türkiye vardır." ifadelerini kullandı.

Programa, MHP MYK Üyeleri Ali Uçak ve Mehmet Ödevli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve partililer katıldı.