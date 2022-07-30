MHP heyeti Sakarya'da "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı düzenledi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanı'mız, dünyada örnek bir siyaset sergiledi. Ne Amerika'sı, ne İngiltere'si, Fransa'sı, ne İtalya'sı, bu işte herhangi bir dahli olmadan, randevu bile alamazken biz savaşan tarafları ülkemizde iki defa topladık." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yıldız, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP MYK üyeleri Nur Tuğba Aktay ve Bülent Maşaoğlu, Adapazarı, Kaynarca, Karasu, Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi.

Yıldız, Karasu ilçesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasındaki tahıl koridoru anlaşmasına dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada örnek bir siyaset sergilediğini söyledi.

Yıldız, şunları ifade etti:

"Ne Amerika'sı, ne İngiltere'si, Fransa'sı, ne İtalya'sı, bu işte herhangi bir dahli olmadan, randevu bile alamazken biz savaşan tarafları ülkemizde iki defa topladık ve bir araya getirdik. Eğer bundan önceki toplantıda da söyledim, önümüzdeki günlerde bir sulh ile biterse bunun şerefi, bunun en büyük payı, kıymeti ve katkısı, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olacaktır. Bunlar yapılırken siyasetle bunlar, maalesef ülkede ne kadar başarılı şeyler olursa olsun, bunu görmezden geldi."

- "Bizim milletimiz her şeyin farkındadır"

Adapazarı ilçesindeki Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan MHP Grup Başkanvekili Bülbül de dünyada Kürt kökenli vatandaşlara en fazla zulmetmiş yapının terör örgütü PKK olduğunu söyledi.

CHP'yi eleştiren Bülbül, şunları dile getirdi:

"Burada 5-6 milyon kişinin oy vermesi önemli değil ki. Bu adam kimle beraber, nasıl bir siyaset izliyor, bunu hiç mi görmüyorsunuz? Genç yaşında şehit olan Necmettin öğretmenin, Aybüke öğretmenin biz ardından ağıt yakarken bu HDP'nin, PKK'nın uzantısı olan milletvekilleri, Necmettin öğretmeni şehit eden hainin öldürüldüğü gün bizim bayram günümüzken onlara taziyeye giden bir partiyle beraber olmayı uygun görüp 'Ne var canım? 6 milyon kişi oy verdi.' diyebiliyor. Bu, en basit ifadeyle pişkinliktir ama milleti de ahmak yerine koymaktır. Bizim milletimiz ahmak değildir, bizim milletimiz her şeyin farkındadır."

Grup toplantılarında ekonomik meselelerin dile getirildiğini, ekonomik sıkıntıların dünyanın gündeminde olduğuna dikkati çeken Bülbül, terörle mücadele, dış politikada gelişen hadiseler ve Türkiye'ye yöneltilen açık tehditlerden ise hiç söz edilmediğini belirtti.

Bülbül, şunları kaydetti:

"Ne konuşuyorlarsa, FETÖ'cü hesapların gündeminde ne varsa o hafta CHP'nin gündeminde o vardır. Bunları takip edin. FETÖ'cü hesaplar, Amerika'dan ne yazıyorsa o hafta CHP'nin, HDP'nin gündeminde o vardır. Grup önerilerine bakın, İYİ Parti, CHP, HDP birbirlerini, neredeyse birbirlerini takip ederler. Bunları her gün yaşıyoruz. Ekonomiyle falan kimsenin derdi yok. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşın derdi kimsede değil. Buna emin olun yoksa 100 bin liralık otel odasından basın toplantısı yapıp açlık edebiyatı yapmayı başka türlü izah edemeyiz."

Türkiye'nin tarım, ticaret, ekonomi ve savunma sanayisi alanlarında ileriye dönük projeler ürettiğini ve bunun gelecek yıllarda meyvesini vermeye başlayacağını dile getiren Bülbül, Türkiye'nin çok önemli adımlar attığını anlattı.

- "Mesele, Türkiye'nin A partisinden B partisine geçmesi değil"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işsizlikle ilgili sözlerini eleştiren Bülbül, şunları dile getirdi:

"Her ay 50 bin istihdam artıyor. Kılıçdaroğlu, 'Her muhtarın yanına bir tane yardımcı atayacağım, Türkiye'deki işsizlik problemini çözeceğim.' dedi. Türkiye'de 50 bin muhtar var. 50 bin muhtarın yanına bir yardımcı atasa 50 bin kişiye iş bulmuş olacak. Bir aylık istihdam rakamlarındaki artış zaten 50 bine tekabül ediyor ama milletin gözünün içine bakıp bakıp bunları söyleyebiliyorlar. Yalan dolan inanılmaz bir seviyede yürüyüp gidiyor ama milletimize büyük bir haksızlık ediliyor. Milletimiz inşallah bunun gereğini yapacaktır. İnşallah bu süreç içerisinde de millete umut ışığı olacak siyaseti, duruşu Cumhur İttifakı olarak bizler de göstereceğiz. Bir dakikamızı boş geçirmeyeceğiz. Neden 2023 önemli, bunu anlatacağız, çalışacağız ve milletimizi ikna edeceğiz. Türkiye'nin başka alternatifi de yok. Mesele, Türkiye'nin A partisinden B partisine geçmesi değil. Mesele, milli politikalar doğrultusunda hareket edecek bir anlayışla gayrimilli emperyalist emellere hizmet eden bir anlayışın mücadelesidir. Bunun için daha fazla şahide gerek yok."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız da Gezi olaylarına kadar ülkenin milli gelirinin 12 bin 500 doları bulduğunu belirterek, emperyalizmin tiyatroyla gerçek bir kalkışma hamlesi yaptığını ancak başaramadıklarını söyledi.

Gezi faillerinin şimdi hesap verdiğini dile getiren Yıldız, "O yaralar sarılmak üzereyken bu sefer, 15 Temmuz'da bir hain kalkışma yapıldı. Bu kalkışmada da hiçbir kural tanımayan ve din, iman, İslam maskesi altındaki bir istihbarat yapılanması Türkiye'ye saldırdı. Cumhurbaşkanı Sarayı'na, Meclise, sokaktaki insanlara saldırdı. Bizim vergilerimizle alınan tanklarla bize saldırdı. F-16'larla vatandaşımızı kurşunladı ama asil Türk milleti onun da üstesinden geldi." diye konuştu.

Yıldız, birlik ve beraberlikle zorlukların üstesinden gelineceğini anlattı.

Programa Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, bazı muhtarlar, STK başkanları ve temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.