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MHP'nin "Geleceğin Ekonomi Vizyonu" ve "Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi" kitapları tanıtıldı

02.09.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanvekili Celal Adan: - "Türkiye, hiç kuşku yok ki bir geleceğin ekonomi vizyonuna ihtiyaç duymaktadır. Zira varlığımıza kasteden, birliğimizi hedef alan her unsurun ve kurulan her tuzağın ilk hedefi, toplumsal barışı, huzuru ve güveni sarsmak için ekonomik sorunları öne çıkartmaktır" - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: - "Biz Türkiye olarak doğru bir iş yapıyoruz. Sıkıntı çekebiliriz ama buna katlanmalıyız. Bunu başaracağız. Bu zilletin, faiz illetinin üstesinden gelmek zorundayız"

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Türkiye, hiç kuşku yok ki bir geleceğin ekonomi vizyonuna ihtiyaç duymaktadır. Zira varlığımıza kasteden, birliğimizi hedef alan her unsurun ve kurulan her tuzağın ilk hedefi, toplumsal barışı, huzuru ve güveni sarsmak için ekonomik sorunları öne çıkartmaktır." dedi.

MHP tarafından AR-GE bünyesinde kurulan komisyonlar marifetiyle hazırlanan "Geleceğin Ekonomi Vizyonu" ve "Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi" isimli kitapların tanıtımı, Bayrampaşa'daki bir otelde gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşma izletildi.

Adan, buradaki konuşmasında, kitap çalışmalarının geleceğin yol haritasını ihtiva ettiğini, bu eserlerin geniş kitlelere ulaştırılıp tanıtılmasının da önemli olduğunu dile getirdi.

Adan, "Türkiye, hiç kuşku yok ki bir geleceğin ekonomi vizyonuna ihtiyaç duymaktadır. Zira varlığımıza kasteden, birliğimizi hedef alan her unsurun ve kurulan her tuzağın ilk hedefi, toplumsal barışı, huzuru ve güveni sarsmak için ekonomik sorunları öne çıkartmaktır." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği Türk dünyası haritasını hatırlatan Adan, bu haritanın herkesi ayağa kaldırdığını, bu cesaret, öz güven, tarih ve gelenekten beslenen şuura kimsenin kayıtsız kalamayacağını ifade etti.

Adan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim siyasi geleneğimiz ve medeniyet tasavvurumuz hiçbir zaman Türkiye'nin ve dünyanın meseleleri karşısında susan, köşesine çekilen, yahut başka mahfillerin görüşlerine tabi olan bir yerde asla olmamıştır. Kimilerinin düşmanca, kimilerinin de aymazlıkla ve ucuz hesaplarla görmezden gelmesine rağmen MHP kadroları tarih sahnesine çıktığı andan itibaren her soruna milli şuur merkezinde, akıl, vicdan ve adalet terazisinde çözümler önermiş ve bunları milletimizle paylaşmıştır."

- "Faiz illetinin üstesinden gelmek zorundayız"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de kitapların, ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve milli bütünleşmenin sağlanması maksadıyla hazırlandığını, ayrıca hem akademik hem de fikri bir çalışma olduğunu söyledi.

Devlet Bahçeli'nin 13. Olağan Büyük Kurultay'da 5 hedeften bahsettiğini dile getiren Yönter, bu hedeflerden birinin de yerli ve milli ekonomi olduğunu belirtti.

Yönter, şöyle devam etti:

"Her gün dövizi konuşuyoruz. Faiz oranının inişi-çıkışı, herkes bu konuda kutuplaşmış vaziyette. Klasik yaklaşım şu; 'Faiz oranı düşerse döviz artar.' Kısa vadede evet ama ekonomide kısa, orta ve uzun vadeler de var. Biz geleceği düşünüyoruz derken kastım da bu. Biz yarınımızdan tasarruf edemeyiz, geleceğimizi yok sayamayız, haklarımızdan vazgeçemeyiz. Kısa vadede sağlamış olduğu faydayı uzun zamanda faiz artışları yıkıma çevirebiliyor. En başta üretim sistemi. FED'in başkanı açıklama yapıyor. Türkiye'de Para Politikası Kurulu'nun toplantısından daha çok FED toplantısı takip ediliyor. Öyle bir şey olur mu? FED ne diyecek? Bilanço küçültülüyormuş, ABD'de son 40 yılın en yüksek rakamı varmış, Almanya'da enflasyon yüzde 7,4'e varmış, mecburen faiz artırıyorlarmış. Bunlar masal. Biz Türkiye olarak doğru bir iş yapıyoruz. Sıkıntı çekebiliriz ama buna katlanmalıyız. Bunu başaracağız. Bu zilletin, faiz illetinin üstesinden gelmek zorundayız."

Türkiye'nin, milli silah sanayisinde şu anda şeytanın bacağını kırmış durumda olduğunu vurgulayan Yönter, "Gökyüzünde milli motorlarımız uçuyor. Denizlere bakın. Uçağımızı da yapacağız, silahımızı da yapıyoruz. Sayın Genel Başkanımız ne söyledi grup toplantısında? 'Kağnıyla kazanılan Milli Mücadele, 11 yıl sonra uçak yapan bir milletin evlatlarıyız.' Ayağımızda çarık vardı, yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz yoktu ama bağımsızlığımızı teslim etmedik, namusumuzu teslim etmedik." dedi.

Konuşmaların ardından kitapların hazırlanmasında emeği geçenlere hediye takdim edildi.

MHP'nin "Geleceğin Ekonomi Vizyonu" ve "Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi" kitapları tanıtıldı

- TBMM Başkanvekili Celal Adan: - "Türkiye, hiç kuşku yok ki bir geleceğin ekonomi vizyonuna ihtiyaç duymaktadır. Zira varlığımıza kasteden, birliğimizi hedef alan her unsurun ve kurulan her tuzağın ilk hedefi, toplumsal barışı, huzuru ve güveni sarsmak i

MHP'nin "Geleceğin Ekonomi Vizyonu" ve "Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi" kitapları tanıtıldı

MHP'nin "Geleceğin Ekonomi Vizyonu" ve "Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi" kitapları tanıtıldı

MHP'nin "Geleceğin Ekonomi Vizyonu" ve "Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi" kitapları tanıtıldı

MHP'nin "Geleceğin Ekonomi Vizyonu" ve "Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi" kitapları tanıtıldı

MHP'nin "Geleceğin Ekonomi Vizyonu" ve "Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi" kitapları tanıtıldı

MHP'nin "Geleceğin Ekonomi Vizyonu" ve "Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi" kitapları tanıtıldı

MHP'nin "Geleceğin Ekonomi Vizyonu" ve "Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi" kitapları tanıtıldı

MHP'nin "Geleceğin Ekonomi Vizyonu" ve "Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi" kitapları tanıtıldı

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