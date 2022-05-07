Miami'ye taşınan 41'lik Petek Dinçöz, süper mini elbiseli pozunu paylaştı

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran 41 yaşındaki Petek Dinçöz, 15 Mart'ta 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşandı. Oğlunun velayetini alan Dinçöz, Miami'ye taşındı. Yaşamına Miami'de devam etme kararı alan şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

MİNİ ELBİSELİ POZUNU PAYLAŞTI

Sağlıklı beslenerek düzenli spor yapan Dinçöz, kusursuz fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, camın önünde mini elbisesiyle verdiği pozu "Yağmurlu bir gün" notuyla yayınladı. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

OĞLUNUN OKULA BAŞLAMASINI KUTLADILAR

Petek Dinçöz, 1 hafta önce okula başlayan oğlu için sevdikleriyle bir kutlama yapmıştı. O anları da Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, "Ailecek oğlumun okul hayatına başlamasının ilk pastasını üfledik. Eğitim hayatında başarı eksik olmasın oğlum, hep alkışlan" ifadelerini kullanmıştı.

