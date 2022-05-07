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Miami'ye taşınan 41'lik Petek Dinçöz, süper mini elbiseli pozunu paylaştı

07.05.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayında 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirdikten sonra oğluyla Miami'ye taşınan Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından süper mini elbiseli bir pozunu paylaştı.

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran 41 yaşındaki Petek Dinçöz, 15 Mart'ta 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşandı. Oğlunun velayetini alan Dinçöz, Miami'ye taşındı. Yaşamına Miami'de devam etme kararı alan şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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MİNİ ELBİSELİ POZUNU PAYLAŞTI

Sağlıklı beslenerek düzenli spor yapan Dinçöz, kusursuz fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, camın önünde mini elbisesiyle verdiği pozu "Yağmurlu bir gün" notuyla yayınladı. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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OĞLUNUN OKULA BAŞLAMASINI KUTLADILAR

Petek Dinçöz, 1 hafta önce okula başlayan oğlu için sevdikleriyle bir kutlama yapmıştı. O anları da Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, "Ailecek oğlumun okul hayatına başlamasının ilk pastasını üfledik. Eğitim hayatında başarı eksik olmasın oğlum, hep alkışlan" ifadelerini kullanmıştı.
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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz
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