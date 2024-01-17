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  4. Mika Raun değişimiyle gündemdeydi! Tayland'a gidip cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu

Mika Raun değişimiyle gündemdeydi! Tayland'a gidip cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.01.2024 15:09 | Son Güncelleme:
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TikTok fenomeni Mika Raun, cinsiyet değiştirme süreciyle ve sonrasında yaptırdığı estetiklerle kavuştuğu yeni görüntüsüyle sık sık gündeme geliyordu. Bir süredir Tayland'da olan Mika Raun'un cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğu iddiaları doğrulandı. Fenomen ameliyat sonrası bakın ne paylaştı.

Mika Raun Can sosyal medya paylaşımlarıyla ünlendikten sonra cinsiyet değiştirme sürecine girmiş ve kendini estetiklerle yeniden yaratmıştı. Sesini bile değiştiren fenomen bununla da kalmadı.


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TAYLAND'DAN PAYLAŞTI

Önce alın, şakak, yanak, burun, dudak ve çenesinden geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Can Raun ardından ise göğüs ve kalça estetiği yaptırmıştı.

Fenomen Raun tüm operasyonları Türkiye'de olmadığını söyleyerek "Tüm işlemler için 2 buçuk milyon gitti" demişti.

Türkiye'de tamamlayamadığı sürecini fenomen Tayland'a giderek tamamladı. Mika'dan uzun süre hiçbir paylaşım gelmeyince, Tayland'a cinsiyet ameliyatı olmaya gittiği yönünde dedikodulara dair iddialar gündeme gelmişti.

En son gizemli sevgilisiyle Tayland'a gittikten sonra sırra kadem basan Mika Raun hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Öldüğü bile iddia edilen fenomen aylar sonra paylaşım yaptı.

Hemşireleriyle beraber pozlarını paylaşan Mika Raun "Prensesiniz geldi" notuyla paylaştığı fotoğrafla cinsiyet ameliyatı iddialarını doğrulamış oldu.

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Mika Raun sosyal medya doğru
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