Mike Tyson yıllar sonra yeniden ringe çıkıyor! 57 yaşındaki efsane boksör, 27 yaşındaki Jake Paul ile karşı karşıya geliyor...

Netflix, Jake Paul ve Mike Tyson'un boks maçı yapacağını açıkladı.

SON ANTRENMAN GÖRÜNTÜSÜ ''YOK ARTIK'' DEDİRTTİ

57 yaşında olmasına rağmen harika kondisyonuyla göz dolduran Mike Tyson, paylaştığı son görüntülerle rakibine gözdağı verdi.

"DEMİR MIKE'I UYUTMANIN ZAMANI GELDİ"

Jake Paul: ‘’21. yüzyılın en büyük dövüşü.. Demir Mike'ı uyutmanın zamanı geldi.’’

RAKİBİ JAKE PAUL KİMDİR?

Jake Paul ( 17 Ocak 1997’de Cleveland , Ohio’da doğdu ) Amerikalı bir boksör, web video yapımcısı ve aktör.

İlk olarak artık aktif olmayan internet video platformu Vine’da yine kardeşi Logan Paul ile paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çekti.

2016’da Paul, iki sezon boyunca Dirk Mann olarak oynadığı Disney dizisi Bizaardvark’ta rol aldı.

2017’de It’s Everyday Bro single’ını Team 10 ile birlikte yayınladı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde platin oldu.

Aynı yıl Gucci Mane’nin oynadığı şarkının remiksi yayınlandı .

Paul’ün boks kariyeri, Ağustos 2018’de kardeşinin KSI’ye karşı mücadelesini savunarak, erkek kardeşinin küçük kardeşi Deji Olatunji’yi amatör bir boks maçında yenerek başladı.

2020’de profesyonel bir boksör olarak ilk dövüşünü ilk rauntta TKO’ya YouTuber AnEsonGib’i yenerek yaptı.

Sonuç olarak Paul, eski basketbolcu Nate Robinson’ın yanı sıra eski MMA dövüşçüleri Ben Askren , Tyron Woodley (iki dövüş) ve Anderson Silva’ya karşı yaptığı diğer dövüşleri de kazandı.

Paul, Şubat 2023’te İngiliz Tommy Fury’ye karşı ilk yenilgisini aldı.

