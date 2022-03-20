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Milli atlet Kilcioğlu'nun hedefi uluslararası müsabakalarda zirveye koşmak

20.03.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğukan Kilcioğlu: "Bu yıl önümüzde uluslararası çok müsabaka var. Hedefimiz bu yarışmalarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek"

GÖKHAN YILMAZ - Atletizmde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren milli sporcu Doğukan Kilcioğlu, uluslararası müsabakalarda zirvede yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak 8-9 Mart tarihlerinde Bursa'da geçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Salon Atletizm Yarışmaları'nda 60 metre engellide şampiyon olan 21 yaşındaki milli atlet, madalya hedefi için antrenör Utku Duman yönetiminde Zonguldak'ta müsabakalara hazırlanıyor.

Ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil etmek isteyen genç atlet, sırasıyla 18-19 Haziran'da Sırbistan'da yapılacak Balkan Büyükler Şampiyonası, 30 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 'Dünya Üniversiteler Atletizm Şampiyonası" ve 7-12 Ağustos'ta Konya'da gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na kürsüde zirveye çıkma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

- "Her şey güzel gidiyor"

Doğukan Kilcioğlu, AA muhabirine, kış sezonuna kötü bir başlangıç yaptıklarını ancak antrenörünün uyguladığı program sayesinde kısa sürede eski formuna kavuştuğunu söyledi.

Çalışmalarının meyvesini kısa zamanda aldığını ve şampiyon olduğunu belirten Doğukan, "Kış sezonu geç bittiği, yaz sezonu da erken başladığı için çok ara vermedik. Tekrar antrenmanlara başladık. Hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Milli atlet, günde çift antrenman yaptıklarını anlatarak, "Haftada bir gün dinleniyorum. Her şey güzel gidiyor. Bu yıl önümüzde uluslararası çok müsabaka var. Hedefimiz bu yarışmalarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

- Antrenör Duman: "Derecelerimiz her geçen gün artıyor"

Antrenör Utku Duman da salon sezonunu kapattıklarını ve iyi bir sezon geçirdiklerini dile getirerek, "Yaz sezonundaki önemli yarışmalarımız var. Antrenmanlara geçen sezonlarda bir hafta ara veriyorduk ama bu sene sezona biraz erken başlayacağız. Salonda 60 metre engelli koşuluyor ama şimdi 110 metre engele döndük. Biraz daha antrenmanlarımız ağırlaştı. Tekrar başa döndük, yükleme dönemine geçiyoruz." şeklinde konuştu.

Bu yıl havaların soğuk gittiğine işaret eden Duman, "Hava şartlarının elverdiği ölçüde çalışmalarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Derecelerimiz her geçen gün artıyor, üzerine koyarak gidiyoruz. Performans yaşı dediğimiz 24 yaşına gelmeden istediğimiz bazı dereceleri almış olduk." ifadelerini kullandı.

Milli atlet Kilcioğlu'nun hedefi uluslararası müsabakalarda zirveye koşmak

- Doğukan Kilcioğlu: "Bu yıl önümüzde uluslararası çok müsabaka var. Hedefimiz bu yarışmalarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek"

Milli atlet Kilcioğlu'nun hedefi uluslararası müsabakalarda zirveye koşmak

Milli atlet Kilcioğlu'nun hedefi uluslararası müsabakalarda zirveye koşmak

Milli atlet Kilcioğlu yeni başarılara imza atmak için hazırlanıyor

Milli atlet Kilcioğlu yeni başarılara imza atmak için hazırlanıyor

Milli atlet Kilcioğlu yeni başarılara imza atmak için hazırlanıyor

Milli atlet Kilcioğlu yeni başarılara imza atmak için hazırlanıyor

Milli atlet Kilcioğlu yeni başarılara imza atmak için hazırlanıyor

Milli atlet Kilcioğlu yeni başarılara imza atmak için hazırlanıyor

Milli atlet Kilcioğlu yeni başarılara imza atmak için hazırlanıyor

Milli atlet Kilcioğlu yeni başarılara imza atmak için hazırlanıyor

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