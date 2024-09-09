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Milli basketbolcuyu öldüren kaza nasıl oldu? İlkan Karaman'ın son anları... Aracın fotoğrafı ortaya çıktı: Alkol detayı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.09.2024 07:25
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Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ani ölümü sevenlerini ve spor camiasını yasa boğdu. 34 yaşındaki Karaman'ın son anlarına ait ve kazanın nasıl yaşandığıyla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Arkadaşlarıyla benzin istasyonuna gelen ve buradaki kaldırımda bekleyen Karaman, alkollü sürücünün kurbanı olmuş. Öte yandan Karaman'ı hayattan koparan aracın fotoğrafı da servis edildi.

Milli takım forması giymiş, ülkemizi yıllarca gururla temsil eden 34 yaşındaki basketbolcu İlkan Karaman, sarhoş bir sürücünün kurbanı oldu. Eski milli basketbolcu Karaman'ın ani ölümü sevenlerini ve spor camiasını yasa boğdu.

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HAYATININ SON ANLARI...

HAYATININ SON ANLARI...

Tam bir dalış tutkunu olan Karaman, bir süedir Dalaman'da tatil yapıyordu. Geçtiğimiz akşam da arkadaşlarıyla benzin istasyonuna giden Karaman, hayatının son anları olduğundan habersizdi.

Kaldırımda arkadaşlarını beklemeye başlayan eski milli basketbolcu, hızla gelen aracın altında kaldı. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı araç savrularak kaldırıma çıktı ve Karaman'a çarptı.

Talihsiz sporcu olay yerinde hayatını kaybetti. Gelen ölüm haberi spor camisasını yasa boğdu.

KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü E.A.Ö. (30) adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ FORMALARI GİYMİŞTİ

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ FORMALARI GİYMİŞTİ

1990 doğumlu olan İlkan Karaman, TOFAŞ altyapısında yetişmiş; kariyerinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB ve son olarak Çayırova Belediyesi formalarını terletmişti.

Fenerbahçe, İlkan Karaman için "2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." şeklinde açıklama yaptı.

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İlkan Karaman
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