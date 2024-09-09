Milli basketbolcuyu öldüren kaza nasıl oldu? İlkan Karaman'ın son anları... Aracın fotoğrafı ortaya çıktı: Alkol detayı

Fenerbahçe, İlkan Karaman için "2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." şeklinde açıklama yaptı.