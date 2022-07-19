YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Milli Eğitim Bakanı Özer, Bitlis'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı:

Milli Eğitim Bakanı Özer, Bitlis'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı:

19.07.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Okul öncesindeki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına çıkartmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 3 bin yeni anaokulu yapacağız"

BİTLİS (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimin öncelikli alanlardan biri olduğunu belirterek, "Okul öncesindeki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına çıkartmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 3 bin yeni anaokulu yapacağız." dedi.

Köy Yaşam Merkezi'nin açılışının ardından Valiliği ziyaret eden Bakan Özer, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'dan kentteki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Vali Çağatay, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve ilçe milli eğitim müdürleriyle "İl Eğitim Değerlendirme" toplantısına katılan Özer, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığı olarak Bitlis'e 536 milyonluk yatırım kazandırdıklarını söyledi.

Şehirdeki eğitim yatırımlarını 27 kat artırdıklarını vurgulayan Özer, bu yatırımların güçlendirmeden büyük onarımlara, anaokullarından ilkokullara kadar tüm eğitim kademelerini kapsadığını aktardı.

Bitlis'in güçlendirme çalışmalarında en başarılı illerden biri olduğunu ifade eden Özer, "Tüm güçlendirmeler başarılı bir şekilde tamamlandı. Şu anda tahkiki yapılan tüm okulların güçlendirilmesiyle ilgili ilave 50 milyonluk bütçeyi yarından itibaren Bitlis'e aktarmış olacağız." diye konuştu.

- "3 bin yeni anaokulu yapacağız"

Okul öncesi eğitimin en öncelikli alanlardan biri olduğunu aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Okul öncesindeki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına çıkartmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 3 bin yeni anaokulu yapacağız. Gittiğimiz her il ve ilçelerde anaokulu sayılarını mümkün olduğu kadar artırarak kolay bir şekilde erişilebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. İlimize 12 bağımsız anaokulu yapacağız. Yaklaşık 90 milyonluk bir yatırım yapacağız. Bu anaokulların 3'ünü merkeze, Adilcevaz'a 2, Ahlat'a 1, Güroymak'a 1, Hizan'a 1, Tatvan'a 4 tane yapacağız. Yatırımlar kapsamında Bitlis merkeze 32 derslikli ilkokul, Konaç köyüne 4 derslikli ilkokul, Yukarı Karabay köyüne ilkokul, Tatvan ilçemize 24 derslikli bir ilk ve ortaokul, Kültür Mahallesi'ne 24 derslikli ilk ve ortaokul, Ahlat ilçemize 20 derslikli bir okul, 4 derslikli anaokulu, Adilcevaz'a 16 derslikli ortaokul, Hizan'a birinci ve ikinci kademeyi içerecek şekilde 16 derslikli özel eğitim uygulama okulu, Mutki'ye de 2 ilkokul yapacağız."

2022-2023 eğitim-öğretim döneminde hazırlık çalışmaları kapsamında tüm okullara önemli kaynaklar aktardıklarını dile getiren Özer, "Özellikle okullarımızın büyük onarımlarını tamamlamak, ihtiyaç duyulan çatı onarımından ıslak zeminlere, tuvaletlerine kadar hızlı bir şekilde tüm okullarımızı bakımdan geçirmek için 70 milyonluk büyük onarım bütçesini Bitlis'e ayırmış olduk." açıklamasında bulundu.

Bakan Özer, daha sonra Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu'nu ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Bitlis'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı:

- "Okul öncesindeki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına çıkartmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 3 bin yeni anaokulu yapacağız"

Milli Eğitim Bakanı Özer, Bitlis'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Milli Eğitim Bakanı Özer, Bitlis'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Milli Eğitim Bakanı Özer, Bitlis'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Milli Eğitim Bakanı Özer, Bitlis'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Milli Eğitim Bakanı Özer, Bitlis'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Milli Eğitim Bakanı Özer, Bitlis'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Milli Eğitim Bakanı Özer, Bitlis'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Milli Eğitim Bakanı Özer, Bitlis'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Milli Eğitim Bakanı Özer, Bitlis'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Milli Eğitim Bakanı Özer, Bitlis'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Van Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:07
Sabah
04:50
Öğle
12:18
İkindi
16:11
Akşam
19:35
Yatsı
21:12

Van Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Salı

Yiğit Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Bakır Eczanesi
Ipekyolu
İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Revşan Eczanesi
Tusba
Hayat Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.