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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

28.09.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.45'te başladı.

Toplantıda, ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ile göreve getirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ilk kez yer aldı.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

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