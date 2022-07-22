Milli imkanlarla üretilen 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi

Göl, akarsu ve denizlerde görev yapabilecek şekilde 10,2 metre uzunluğunda ve 3,2 metre genişliğinde üretilen botların, 2 adet 250 beygir outboard motor ile 40 knot hıza kadar çıkabildiği, tam yolda iken, tam iskele ve tam sancak dönüşü yapabilecek şekilde tasarlandığı kaydedildi.

- "ASBOT KN-35" tipi botlar, Şanlıurfa ve Konya'da görev yapacak

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