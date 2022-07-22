YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Milli imkanlarla üretilen 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi

Milli imkanlarla üretilen 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi

22.07.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"ASBOT KN-35" tipi botlar, Şanlıurfa ve Konya'da görev yapacak

İZMİR (AA) - Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) tarafından milli imkanlarla geliştirilip üretilen 2 bot, jandarmaya teslim edildi.

Jandarma ekipleri, İzmir'in Balçova ilçesindeki Levent Marina'da, "ASBOT KN-35" tipi 2 botu teslim aldı.

ASFAT'ın jandarmaya teslim ettiği "ASBOT KN-35" tipi bot sayısının, böylece 7'ye ulaştığı bildirildi.

Botların, jandarmanın ihtiyaçları doğrultusunda, vakum infüzyon teknolojisi kullanılarak kompozit malzemeden inşa edildiği ve Türk Loydu klaslı oldukları belirtildi.

Göl, akarsu ve denizlerde görev yapabilecek şekilde 10,2 metre uzunluğunda ve 3,2 metre genişliğinde üretilen botların, 2 adet 250 beygir outboard motor ile 40 knot hıza kadar çıkabildiği, tam yolda iken, tam iskele ve tam sancak dönüşü yapabilecek şekilde tasarlandığı kaydedildi.

Teslim alınan iki botun, Şanlıurfa ve Konya'ya gönderileceği bildirildi.

Milli imkanlarla üretilen 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi

- "ASBOT KN-35" tipi botlar, Şanlıurfa ve Konya'da görev yapacak

Milli imkanlarla üretilen 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi

Milli imkanlarla üretilen 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi

Milli imkanlarla üretilen 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi

Milli imkanlarla üretilen 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi

Milli imkanlarla üretilen 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi

Milli imkanlarla üretilen 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi

Milli imkanlarla üretilen 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi

Milli imkanlarla üretilen 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi

Milli imkanlarla üretilen 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi

Milli imkanlarla üretilen 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:17
Sabah
05:59
Öğle
13:23
İkindi
17:15
Akşam
20:37
Yatsı
22:12

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cumartesi

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ufkum Eczanesi
Aliaga
Gözde Şahin Eczanesi
Balcova
Hoşcan Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Yeni Gözde Eczanesi
Bayrakli
Yeni Öztürk Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.