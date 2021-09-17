YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

17.09.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görüşmede iki ülke arasındaki askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin artarak devam etmesinin önemi vurgulandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin artarak devam etmesinin önemi vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Kosova Savunma Bakanı Mehaj'ı bakanlıkta askeri törenle karşıladı.

Tören mangasını selamlayan konuk bakan, şeref defterini imzaladı. Akar ve Mehaj'ın baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

İkili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geldiği seviyeden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin artarak devam etmesinin önemi vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

- Görüşmede iki ülke arasındaki askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin artarak devam etmesinin önemi vurgulandı

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara Namaz Vakitleri 18 Eylül Cumartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:25
Öğle
12:48
İkindi
16:16
Akşam
19:00
Yatsı
20:19

Ankara Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cumartesi

Altınkoru Eczanesi
Cankaya
Artı Eczanesi
Cankaya
Atlas Eczanesi
Cankaya
Cadde Eczanesi
Cankaya
Can Ece Eczanesi
Cankaya
Galleria Eczanesi
Cankaya
Mert Yaşam Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cep telefonuyla tuvalette geçirilen zaman hemoroit şikayetlerini artırıyor

Cep telefonuyla tuvalette geçirilen zaman hemoroit şikayetlerini artırıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Balıkesir'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı:

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı:

Van'da toptan gıda ve temizlik deposunda yangın

Van'da toptan gıda ve temizlik deposunda yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.