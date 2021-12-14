Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkler ve Kürtler kardeştir"

BATMAN (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkler ve Kürtler kardeştir. Araya fitne, fesat sokmak isteyenler geçmişte başarılı olamadı, bugün de yarın da başarılı olamayacak." dedi.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile katıldığı 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı Sancak Tevcih Töreni sonrası Batman Ticaret ve Sanayi Odasının (BATSO) yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Akar, geçmişte de Batman'a geldiğini hatırlatarak, her gelişinde kentin daha da geliştiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akar, kentin 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına da ev sahipliği yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen kalkınma çalışmaları kapsamında Batman'da da önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade eden Akar, "Mehmetçik, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla gece-gündüz demeden zorlu hava ve arazi şartlarında kendisine verilen görevleri yurt içinde ve sınır ötesinde, dost ve kardeş ülkelerde büyük bir başarıyla yerine getiriyor." diye konuştu.

Terör örgütü PKK ve YPG arasında fark olmadığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"PKK/YPG hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Nasıl DEAŞ Müslümanları temsil etmiyorsa terör örgütü PKK/YPG de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Türkler ve Kürtler kardeştir. Yüzyıllardan beri aynı ekmeği, suyu paylaşıyoruz. Şanlı bayrağımız ve sancağımız için canlarını feda eden kahramanlarımız şehitliklerde yan yana yatıyor. Başta Çanakkale Şehitliği olmak üzere şehitliklere baktığınızda bu resmi açıkça görürsünüz. Araya fitne, fesat sokmak isteyenler geçmişte başarılı olamadılar, bugün de yarın da başarılı olamayacak."

Törende konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise TSK'nin terör örgütü ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini vurguladı.

Mehmetçiğin varlığını, rahat ve güvenli yaşamın teminatı olarak nitelendiren Hisarcıklıoğlu, "Onların varlığı bizlerin huzuru ve güvenliği için büyük bir şans." diye konuştu.

- Öğrencilerle bir araya geldi

Konuşmaların ardından Bakan Akar, Batman Valisi Hulusi Şahin, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve diğer davetlilerin katılımıyla BATSO'nun yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış sonrası Bakan Akar ve Hisarcıklıoğlu, TOBB Güzel Sanatlar Lisesi'ne giderek öğrencilerle bir araya geldi. Dersliklerde incelemelerde bulunan, öğrencilerin sergisini gezen Akar, öğrencilere kitap hediye etti.