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Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay basın toplantısı düzenledi:

15.08.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Solculuk ile milliyetçiliği yan yana getiremeyen sağ görüşlü siyasi partiler ile 'Sol bir parti milliyetçi olamaz' çelişkisini yaşayan sol siyasi partilerin bizleri anlamasını beklemiyoruz. Bizim yönümüz Türk halkıdır"

Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay, yönlerinin Türk halkı olduğunu belirterek, "Solculuk ile milliyetçiliği yan yana getiremeyen sağ görüşlü siyasi partiler ile 'Sol bir parti milliyetçi olamaz' çelişkisini yaşayan sol siyasi partilerin bizleri anlamasını beklemiyoruz." dedi.

Partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına veren Alpay, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Türk siyasi hayatındaki kutuplaşmanın, milli ve yerli bir sol partinin eksikliğiyle daha arttığı bir sürecin yaşandığını söyledi.

Partilerinin hiçbir partinin devamı olmadığını belirten Alpay, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçiliği tekeline alan, solculuk ile milliyetçiliği yan yana getiremeyen sağ görüşlü siyasi partiler ile 'Sol bir parti milliyetçi olamaz' çelişkisini yaşayan sol siyasi partilerin bizleri anlamasını beklemiyoruz. Bizim yönümüz Türk halkıdır."

Savundukları milli solun "Anadolu solu" olduğunu dile getiren Alpay, "Milliyetçi Sol Parti, ülkeyi yönetenlere muhalefet etmeyi görev bilir; fakat devlete ve milli çıkarlara muhalefeti onaylamaz. Yasalar önünde herkesin eşitliğini savunur. Siyasal eşitliğin yanı sıra sosyal eşitliği ve zenginlikte sosyal adaleti hedefler." diye konuştu.

Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay basın toplantısı düzenledi:

- "Solculuk ile milliyetçiliği yan yana getiremeyen sağ görüşlü siyasi partiler ile 'Sol bir parti milliyetçi olamaz' çelişkisini yaşayan sol siyasi partilerin bizleri anlamasını beklemiyoruz. Bizim yönümüz Türk halkıdır"

Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay basın toplantısı düzenledi

Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay basın toplantısı düzenledi

Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay basın toplantısı düzenledi

Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay basın toplantısı düzenledi

Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay basın toplantısı düzenledi

Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay basın toplantısı düzenledi

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