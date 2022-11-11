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  4. Milyonlar onu Zerda rolüyle tanıdı! Ece Uslu'nun bu halini unutun

Milyonlar onu Zerda rolüyle tanıdı! Ece Uslu'nun bu halini unutun

11.11.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir ortalarda görünmeyen oyuncu Ece Uslu, önceki gün Nişantaşı'nda ortaya çıktı. İstanbul'u terk edip Çeşme'ye yerleşen Uslu'nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Uslu, "Bu halimi daha çok seviyorum" dedi.

'Kara Melek', 'Zerda', 'Elveda Derken', 'Karagül' ve 'Sevgili Geçmiş' gibi sevilen yapımlardan tanıdığımız Ece Uslu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

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Snob Magazin'de yer alan habere göre; Makyajsız haliyle dikkat çeken oyuncu, "Doğal halimi daha çok seviyorum. Böyle daha çok mutluyum" dedi.
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"GÖRÜŞMELERİM OLACAK"

Üç yıldır kendisine gelen projeleri değerlendirmeye aldığını söyleyen Ece Uslu, "Üç yıldır iş almıyordum. Sektöre karşı bir kırgınlığım yok. Sadece yıpranmışlığım vardı. Bu süre zarfında dinlendim. Şimdi 1-2 görüşmem olacak" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Ece Uslu

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