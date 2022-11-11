Milyonlar onu Zerda rolüyle tanıdı! Ece Uslu'nun bu halini unutun

'Kara Melek', 'Zerda', 'Elveda Derken', 'Karagül' ve 'Sevgili Geçmiş' gibi sevilen yapımlardan tanıdığımız Ece Uslu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Makyajsız haliyle dikkat çeken oyuncu, "Doğal halimi daha çok seviyorum. Böyle daha çok mutluyum" dedi.



"GÖRÜŞMELERİM OLACAK"

Üç yıldır kendisine gelen projeleri değerlendirmeye aldığını söyleyen Ece Uslu, "Üç yıldır iş almıyordum. Sektöre karşı bir kırgınlığım yok. Sadece yıpranmışlığım vardı. Bu süre zarfında dinlendim. Şimdi 1-2 görüşmem olacak" açıklamasını yaptı.