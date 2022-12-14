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Milyonlar peşinde, paylaşımlarıyla nefes kesti! Lakabı: Dünyanın en güzel futbolcusu...

14.12.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Dünyanın en güzel futbolcusu' olarak tanınan Hırvat sporcu Ana Maria Markovic ülkesinin dünya kupasına veda etmesi sonrası büyük üzüntü yaşadı. Yaptığı açıklamada 'seksi' sıfatını reddettiğini vurgulayan Markovic futbolculuğuyla gündeme gelmek istediğini ifade etti. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası devam ederken, Arjantin'e yarı final mücadelesinde veda eden Hırvatistan'da büyük üzüntü yaşanıyor. Hırvatistan kadın futbolunun tanınan isimlerinden Ana Maria Markovic de yaptığı açıklamalarla gündeme gelirken, 'Dünyanın en güzel futbolcusu' olarak bilinen güzel sporcu 'seksi' sıfatını reddettiğini vurguladı.

Hırvat futbolcu Markovic yaptığı açıklamada "Fiziğim ve görünüşümle değil futbolumla gündemde olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"'SEKSİ' SIFATINI REDDEDİYORUM"

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23 yaşındaki futbolcu, 'Dünyanın en güzel futbolcusu' olarak tanınsa da 'seksi' sıfatını reddettiğini vurgularken, gelecekteki hayalini de açıkladı.

"İNGİLTERE'DE OYNAMAK İSTİYORUM"

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Kariyerine İsviçre'nin Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nda devam eden Markovic, gelecekte ise İngiltere'de oynamak istediğini söyledi.

MİLYONLAR TAKİP EDİYOR!

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 1.5 milyon takipçiye ulaşan Markovic, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

İŞTE GÜZEL FUTBOLCUNUN BAZI PAYLAŞIMLARI...

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futbol FIFA Dünya Kupası yaşında

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