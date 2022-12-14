Milyonlar peşinde, paylaşımlarıyla nefes kesti! Lakabı: Dünyanın en güzel futbolcusu...

2022 FIFA Dünya Kupası devam ederken, Arjantin'e yarı final mücadelesinde veda eden Hırvatistan'da büyük üzüntü yaşanıyor. Hırvatistan kadın futbolunun tanınan isimlerinden Ana Maria Markovic de yaptığı açıklamalarla gündeme gelirken, 'Dünyanın en güzel futbolcusu' olarak bilinen güzel sporcu 'seksi' sıfatını reddettiğini vurguladı.

Hırvat futbolcu Markovic yaptığı açıklamada "Fiziğim ve görünüşümle değil futbolumla gündemde olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"'SEKSİ' SIFATINI REDDEDİYORUM"

23 yaşındaki futbolcu, 'Dünyanın en güzel futbolcusu' olarak tanınsa da 'seksi' sıfatını reddettiğini vurgularken, gelecekteki hayalini de açıkladı.

"İNGİLTERE'DE OYNAMAK İSTİYORUM"

Kariyerine İsviçre'nin Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nda devam eden Markovic, gelecekte ise İngiltere'de oynamak istediğini söyledi.

MİLYONLAR TAKİP EDİYOR!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 1.5 milyon takipçiye ulaşan Markovic, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

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