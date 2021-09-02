Miralem Pjanić kimdir, aslen nereli? Beşiktaş'a transfer olan Miralem Pjanić kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş'tan yeni bir transfer haberi geldi. Siyah beyazlı takımın, Miralem Pjanić'i kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Peki Miralem Pjanić kimdir, hangi takımlarda oynadı?

MİRALEM PJANİC KİMDİR?

UEFA kadroları açıklanmadan önce flaş bir transfer haberi geldi. Türkiye'ye gelmek için hazırlık içerisinde olan Miralem Pjanic'e Beşiktaş'ın teklif yaptığı öğrenildi. Barcelona'dan ayrılmak isteyen Miralem Pjanic için yapılan teklif sonrası başarılı ismin hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

Miralem Pjanić 2 Nisan 1990 tarihinde dünyaya gelen 31 yaşında olan Boşnak futbolcudur. Orta saha pozisyonunda oynamakta olan oyuncu, Barcelona'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir. Pjanić, profesyonel kariyerine bir sezon oynamış olduğu Metz'te başlamıştır. 2008 yılında Lyon'a transfer olmuş ve üç sezon bu takımın formasını giymiştir.

2011 senesinde Roma ile sözleşme imzalayan isim Roma'da, Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçilmiştir. 2016'da Juventus'a imza attı. Pjanić, Juventus ile Serie A ve Coppa Italia'yı kazanırken, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Serie A Yılın Takımı'na seçilmiştir. Ayrıca, 2016-17 sezonunda Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasındaki katkıları sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonun Takımı'na seçildi.[4] Lüksemburg genç millî takımında da forma giymiş olan Pjanić, 2008 yılında Bosna-Hersek formasıyla ilk millî maçına çıkmıştır.

Bu takımla 80'den fazla maçta forma giyen Pjanic, toplamda 13 gol atmıştır. İlk büyük turnuvada 2014 FIFA Dünya Kupası'nda takımıyla mücadele etmiştir.