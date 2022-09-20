Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızları

Miss Turkey 2022 finalistleri ardından tacı alacak isim için 20 isim podyuma çıktı. Birbirinden başarılı ve iddialı Miss Turkey adayları, sahnede kısa bir mülakattan geçti.

Uzun süredir heyecanla beklenen Miss Turkey 2022 tamamlandı. Jüri üyeleri arasında Demet Şener, Prof.Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar yer aldı.

MİSS TURKEY BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Miss Turkey 2022 birincisi 19 numarayla yarışan, 1.80 boyundaki Nursena Say oldu. Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, tacını geçtiğimiz yılın birincisi Dilara Korkmaz'dan aldı.