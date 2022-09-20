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  4. Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızları

Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızları

20.09.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2022'de dereceye giren güzeller belli oldu. Jüri üyeliklerini Demet Şener, Prof.Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar'ın yaptığı Miss Turkey 2022'nin sunuculuğunu ise Berfu Yenenler üstlendi. Gecede 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı. 19 numarayla yarışan Nusena Say ise Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

Miss Turkey 2022 finalistleri ardından tacı alacak isim için 20 isim podyuma çıktı. Birbirinden başarılı ve iddialı Miss Turkey adayları, sahnede kısa bir mülakattan geçti.

Uzun süredir heyecanla beklenen Miss Turkey 2022 tamamlandı. Jüri üyeleri arasında Demet Şener, Prof.Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar yer aldı.

MİSS TURKEY BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Miss Turkey 2022 birincisi 19 numarayla yarışan, 1.80 boyundaki Nursena Say oldu. Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, tacını geçtiğimiz yılın birincisi Dilara Korkmaz'dan aldı.

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZLARI BELLİ OLDU

Miss Turkey'de 19 numarayla yarışan Nusena Say, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

Miss Turkey'de 19 numarayla yarışan Nusena Say, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

Nursena Say, Türkiye'yi Miss World'de temsil edecek

Nursena Say, Türkiye'yi Miss World'de temsil edecek

24 yaşındaki Nursena Say, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu

24 yaşındaki Nursena Say, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu

Aleyna Şirin, ülkemizi Miss Universe'de temsil edecek.

Aleyna Şirin, ülkemizi Miss Universe'de temsil edecek.

Miss Turkey 2022 yarışmasında Selin Erberk Gurdikyan üçüncü, Aleyna Şirin ikinci oldu.

Miss Turkey 2022 yarışmasında Selin Erberk Gurdikyan üçüncü, Aleyna Şirin ikinci oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Miss Turkey
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