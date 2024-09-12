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  4. Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzeli...

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzeli...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.09.2024 00:22
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"MissTurkey 2024" Güzellik Yarışması final turu 11 Eylül 2024 Çarşamba gecesi Haliç'teki bir otelin balo salonunda yapıldı. Miss Turkey'de 2024'te son 20'ye kalan kraliçe adayları podyumda boy gösterdi. Merakla beklenen Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen oldu.

Miss Turkey 2024 kazananı merakla bekleniyordu. 20 kız gecenin en güzeli olmak için yarıştı. 11 Eylül 2024 Çarşamba gecesi İstanbul Haliç'teki bir otelin balo salonunda yapılan finalde Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

Miss Turkey 2024'ün ilk beşinde 2 numara İdil Bilgen, 4 numara Aylin Molla, 8 numara Cemre Üker, 9 numara Melissa Öykü Yorulmaz ve 11 numara Candan Şeviktürk yer aldı.

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Birinci ise 2 numaralı yarışmacı İdil Bilgen oldu.

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Bilgen, tacını Miss Turkey World 2022 Nursena Say'dan devraldı.

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1.80 boyundaki İdil Bilgen 24 yaşında. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

Miss Turkey 2024 finalinde yarışan 20 kraliçe adayı hakkında bilgiler ise şu şekildeydi;

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1 numara - Dila Maya Arı

1 numara - Dila Maya Arı

1.82 boyundaki Dila Maya Arı 19 yaşında. Nişantaşı Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi.



2 numara - İdil Bilgen

2 numara - İdil Bilgen

1.80 boyundaki İdil Bilgen 24 yaşında. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

3 numara - Tuğçe Şahin

3 numara - Tuğçe Şahin

1.83 boyundaki Tuğçe Şahin 23 yaşında. Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunu.

4 numara - Aylin Molla

4 numara - Aylin Molla

1.79 boyundaki Aylin Molla 22 yaşında. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi.

5 numara - Merve Su İlhan

5 numara - Merve Su İlhan

1.80 boyundaki Merve Su İlhan 22 yaşında. Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi.

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Miss Turkey
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