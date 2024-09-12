Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzeli...

Miss Turkey 2024 kazananı merakla bekleniyordu. 20 kız gecenin en güzeli olmak için yarıştı. 11 Eylül 2024 Çarşamba gecesi İstanbul Haliç'teki bir otelin balo salonunda yapılan finalde Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

Miss Turkey 2024'ün ilk beşinde 2 numara İdil Bilgen, 4 numara Aylin Molla, 8 numara Cemre Üker, 9 numara Melissa Öykü Yorulmaz ve 11 numara Candan Şeviktürk yer aldı.

Birinci ise 2 numaralı yarışmacı İdil Bilgen oldu.

Bilgen, tacını Miss Turkey World 2022 Nursena Say'dan devraldı.

1.80 boyundaki İdil Bilgen 24 yaşında. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

Miss Turkey 2024 finalinde yarışan 20 kraliçe adayı hakkında bilgiler ise şu şekildeydi;