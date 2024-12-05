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  4. Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den bomba kıyafet! Göğüsleri gözüktü arkasını dönünce olay oldu!

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den bomba kıyafet! Göğüsleri gözüktü arkasını dönünce olay oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.12.2024 00:18
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Açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin iddialı tarzıyla adından söz ettiriyor. Victoria’s Secret markasının İstanbul’da düzenlediği bir davette tercih ettiği kıyafet olay oldu.

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

sevvalsahin

KIYAFETİ OLAY OLDU!

Cesur kıyafet seçimleri ve pozlarıyla sık sık gündeme gelen güzel manken bu sefer tercih ettiği elbiseyse ortalığı adeta yıktı.

Victoria’s Secret markasının İstanbul’da düzenlediği bir davette kamera karşısın geçen Şahin, derin dekolteli iç gösteren kıyafetiyle olay oldu.

Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin
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