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Dünyanın en güzelleri seçildi! İlk 5'e 3 Türk damgası

‘’2026’nın Yaşayan En Güzel Kadınları’ listesi" belli oldu. Dünyaca ünlü isimlerin yarıştığı oylamada ilk 20’ye damga vuran Türk oyuncular dikkat çekti.

Dünyanın en güzelleri seçildi! İlk 5'e 3 Türk damgası
Sariye Nur Dönmez

Dünyanın farklı ülkelerinden ünlü isimlerin yer aldığı “ 2026’nın Yaşayan En Güzel Kadınları” listesi açıklandı. Netizens Choice Magazin tarafından düzenlenen “Most beautiful Woman Alive 2026” oylamasında Türk oyuncular üst sıralarda yer alıyor.

Listenin zirvesine Taylandlı oyuncu Lingling Siriak Kwong yerleşirken, Sıla Türkoğlu 2’nci Yağmur Yüksel 3’üncü, Su Burcu Yazgı Coşkun ise 5’inci oldu. Böylece üç Türk oyuncu ilk beşe girerken, ilk 20’de toplam altı Türk yer aldı.

TÜRK OYUNCULAR İLK 5’E DAMGA VURDU

Hollywood yıldızlarından K-Pop idollerine kadar çok sayıda ünlü ismin yarıştığı oylamada ilk sırayı Lingling Sirilak Kwong aldı. Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Sıla Türkoğlu ikinci sıraya yerleşirken, Yağmur Yüksel oldu.

Dünyanın en güzelleri seçildi! İlk 5 e 3 Türk damgası 1

Dördüncü sıraya ise Taylandlı oyuncu Orm Komnaphat yerleşti. Son dönemlerde başarılı projelerle adından söz ettiren genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun da beşinciliği elde etti.

Dünyanın en güzelleri seçildi! İlk 5 e 3 Türk damgası 2

Türk oyuncuların listedeki başarısı ilk 5’le sınırlı kalmadı. Listede Ilsu Demirci 8’inci, Cemre arda 10’uncu, Sinem Ünsal ise 19’uncu sırada yer aldı.

Erkekler kategorisinde ise Emin Günenç en yakışıklı 9’uncu isim olarak dikkat çekti.

TÜRK DİZİLERİNİN KÜRESEL ETKİSİ BÜYÜYOR

Türk oyuncuların uluslararası listelerde üst sıralarda yer almasında Türk dizilerinin dünya genelinde ulaştığı geniş izleyici kitlesi de etkili oluyor.
Türk dizileri, Orta Doğu, Güney Amerika ve Balkanlar başta olmak üzere birçok ülkede milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Yapımların yurtdışındaki popülerliği dizilerde rol alan oyuncuların da küresel ölçekte tanınırlığı üzerinde belirleyici bir etkiye sahip oluyor.

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