MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı etkinliğine katıldı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı sebebiyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etimesgut Cemil Meriç Anadolu Lisesi'ndeki programa Faruk Koca'nın yanı sıra Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da katıldı.

Faruk Koca, tarihi bir günde öğrencilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sizlerle 19 Mayıs'ta bir araya gelmiştik. Orada verdiğimiz bir söz vardı, bu lisenin renklerini Ankaragücü renkleriyle boyayacağız, diye. Sayın Belediye Başkanımıza da buranın tadilat ve tamirat işlerini yaptığı için teşekkür ediyoruz. Ankaragücü Kamu Güçlüler Platformuna da çok teşekkür ediyorum, büyük çaba sarf ettiler. Buradaki kardeşlerimiz Başakşehir'le oynadığımız maçı da izlemeye geldi. Sonraki maçlarda da buradaki öğrenci kardeşlerimizi her zaman misafir etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Etimesgut Kaymakamı Aktaş ile Etimesgut Belediye Başkanı Demirel de Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılını kutlayarak, MKE Ankaragücü'ne başarılar diledi.