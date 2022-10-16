Malatya Motorlu Araçlar Derneği Başkanı Mehmet Yaman, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdikleri etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, desteklerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a şükranlarını sundu.

Malatya Motorlu Araçlar Derneği tarafından Büyükşehir Belediyesi yan tarafında alanda düzenlenen "3. Malatya Otomobil, Motosiklet ve Modifiye Festivali" çevre illerden çok sayıda modifiye aracın katılımıyla gerçekleştirildi.

Modifiye araç tutkunları Malatya'da buluştu

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