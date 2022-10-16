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Modifiye araç tutkunları Malatya'da buluştu

16.10.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modifiye araç tutkunları Malatya'da buluştu

Modifiye araç meraklıları Malatya'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Malatya Motorlu Araçlar Derneği tarafından Büyükşehir Belediyesi yan tarafında alanda düzenlenen "3. Malatya Otomobil, Motosiklet ve Modifiye Festivali" çevre illerden çok sayıda modifiye aracın katılımıyla gerçekleştirildi.

"Güzellik Yarışması", "Desibel", "Basıklık", "DJ Performansı", "Moto show" ve "Drift Show" ile renkli görüntüler sunan modifiye araçlar, yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe katılanlar, müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Malatya Motorlu Araçlar Derneği Başkanı Mehmet Yaman, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdikleri etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, desteklerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a şükranlarını sundu.

Modifiye araç tutkunları Malatya'da buluştu

Modifiye araç tutkunları Malatya'da buluştu

Modifiye araç tutkunları Malatya'da buluştu

Modifiye araç tutkunları Malatya'da buluştu

Modifiye araç tutkunları Malatya'da buluştu

Modifiye araç tutkunları Malatya'da buluştu

Modifiye araç tutkunları Malatya'da buluştu

Modifiye araç tutkunları Malatya'da buluştu

Modifiye araç tutkunları Malatya'da buluştu

Modifiye araç tutkunları Malatya'da buluştu

Modifiye araç tutkunları Malatya'da buluştu

Modifiye araç tutkunları Malatya'da buluştu

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