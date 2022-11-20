SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Mohamed Salah'tan çok konuşulacak hareket! Maç sonu kadının elini sıkmadı ve...

Mohamed Salah'tan çok konuşulacak hareket! Maç sonu kadının elini sıkmadı ve...

20.11.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelen Mısır-Belçika mücadelesinde gülen taraf 2-1'lik skorla Mısır olurken, karşılaşmanın ardından kendisine verilecek ödülü almak üzere kenara gelen yıldız oyuncu Mohamed Salah'ın kadın görevlinin elini sıkmaması sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Geçtiğimiz günlerde oynadığı hazırlık karşılaşmasında Mısır, 2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edecek güçlü rakibi Belçika ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla Mısır olurken, goller tanıdık isimlerden geldi.

Karşılaşmada Mısır'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Galatasaray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohammed ve 46. dakikada Trabzonspor'un kanat oyuncusu Trezeguet attı. Belçika'nın tek golü ise 76. dakikada Lois Openda'dan geldi.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ!

ıu908

Karşılaşmada bitiş düdüğünün çalmasının ardından yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti. Maç sonu kendisine verilecek ödülü almak için kenara gelen Salah, erkeklerin elini sıktı ancak kendisiyle tokalaşmak isteyen kadının elini sıkmadı.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

bjkb

Eli havada kalan kadın görevli bir anda şaşkınlığa uğrarken, mahcubiyeti gözlerden kaçmadı. O anlar sosyal medyada çokça tartışılırken, Salah'ın yaptığı bu hareketi sporseverleri de ikiye böldü. Bir takım taraftarlar Salah'ı eleştirirken bazıları da yıldız oyuncuya destek oldu.

İŞTE O ANLAR...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mısır mohamed salah

En Çok Okunan Haberler

Bölgesel asgari ücret önerisi... İşte patronların istediği rakam

Bölgesel asgari ücret önerisi... İşte patronların istediği rakam

Ev alacaklar dikkat! Hayaliniz kabusa dönüşmesin, gerçeği sosyal medyadan öğrendi

Ev alacaklar dikkat! Hayaliniz kabusa dönüşmesin, gerçeği sosyal medyadan öğrendi

Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı!

Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı!

Taraftar sevinçten çılgına döndü! Bu kez o Galatasaray'ın kapısını çaldı 'Gelmeye hazırım'

Taraftar sevinçten çılgına döndü! Bu kez o Galatasaray'ın kapısını çaldı 'Gelmeye hazırım'

Wanda Nara'dan bikinili paylaşım! Icardi'nin yorumu şaşırttı

Wanda Nara'dan bikinili paylaşım! Icardi'nin yorumu şaşırttı

Dünya Kupası'nda yok! Fransa'da Benzema şoku...

Dünya Kupası'nda yok! Fransa'da Benzema şoku...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

İntikam için evinin önündeki reklam panosunu satın aldı!

İntikam için evinin önündeki reklam panosunu satın aldı!

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.