Mohamed Salah'tan çok konuşulacak hareket! Maç sonu kadının elini sıkmadı ve...

Geçtiğimiz günlerde oynadığı hazırlık karşılaşmasında Mısır, 2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edecek güçlü rakibi Belçika ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla Mısır olurken, goller tanıdık isimlerden geldi.

Karşılaşmada Mısır'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Galatasaray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohammed ve 46. dakikada Trabzonspor'un kanat oyuncusu Trezeguet attı. Belçika'nın tek golü ise 76. dakikada Lois Openda'dan geldi.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ!

Karşılaşmada bitiş düdüğünün çalmasının ardından yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti. Maç sonu kendisine verilecek ödülü almak için kenara gelen Salah, erkeklerin elini sıktı ancak kendisiyle tokalaşmak isteyen kadının elini sıkmadı.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Eli havada kalan kadın görevli bir anda şaşkınlığa uğrarken, mahcubiyeti gözlerden kaçmadı. O anlar sosyal medyada çokça tartışılırken, Salah'ın yaptığı bu hareketi sporseverleri de ikiye böldü. Bir takım taraftarlar Salah'ı eleştirirken bazıları da yıldız oyuncuya destek oldu.

İŞTE O ANLAR...