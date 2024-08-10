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Mourinho ilk Süper Lig maçında çılgına döndü, sarı kart gördü! Nedeni sonradan ortaya çıktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.08.2024 22:27
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Son dakika... Süper Lig'de perdeyi Adana Demirspor karşısında açan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ilk Süper Lig maçında hakeme itirazları sonrası sarı kartla cezalandırıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Süper Lig'in ilk maçında sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun da Sarı-Lacivertliler'in başındaki ilk maçına çıkarken karşılaşmanın henüz başında oldukça sinirlendi.

Maçın 20. dakikasında 4. hakeme yoğun itirazlarda bulunan Jose Mourinho, itirazları sonrası hakem Atilla Karaoğlan, oyunu durdurdu ve Mourinho'ya sarı kart gösterdi.

Günün Maçları

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21:45 İY
Fenerbahçe Fenerbahçe
1 - 0
Adana Demirspor Adana Demirspor

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

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Fenerbahçe'nin hızlı taç kullanma isteği esnasında taç atışının yerinden kullanılmasını isteyen hakem Atilla Karaoğlan, oyunu durdurunca sinirlenen Mourinho daha sonra Adana Demirspor kulübesinin önünde hem teknik direktör hem yardımcılarının bulunmasına tepki gösterdiği lduğu öğrenildi.

İLK MAÇINDA SARI KART

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Bu karta tecrübeli çalıştırıcı oldukça sert tepki gösterirken, Jose Mourinho, Fenerbahçe kariyerindeki ilk Süper Lig maçında sarı kart görmüş oldu.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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