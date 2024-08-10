Mourinho ilk Süper Lig maçında çılgına döndü, sarı kart gördü! Nedeni sonradan ortaya çıktı

Fenerbahçe Süper Lig'in ilk maçında sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun da Sarı-Lacivertliler'in başındaki ilk maçına çıkarken karşılaşmanın henüz başında oldukça sinirlendi.

Maçın 20. dakikasında 4. hakeme yoğun itirazlarda bulunan Jose Mourinho, itirazları sonrası hakem Atilla Karaoğlan, oyunu durdurdu ve Mourinho'ya sarı kart gösterdi.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin hızlı taç kullanma isteği esnasında taç atışının yerinden kullanılmasını isteyen hakem Atilla Karaoğlan, oyunu durdurunca sinirlenen Mourinho daha sonra Adana Demirspor kulübesinin önünde hem teknik direktör hem yardımcılarının bulunmasına tepki gösterdiği lduğu öğrenildi.

İLK MAÇINDA SARI KART

Bu karta tecrübeli çalıştırıcı oldukça sert tepki gösterirken, Jose Mourinho, Fenerbahçe kariyerindeki ilk Süper Lig maçında sarı kart görmüş oldu.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)