Mourinho'nun gidiş biletini hazırladılar! Kadıköy istifa sesleriyle inlerken, Avrupa basınından 'kovulma' iddiası: "Başı belada"

Fenerbahçe'de işler bu sene de pek istenildiği gibi gitmiyor. Sezona 'şampiyonluk' parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerken, UEFA Avrup Ligi'nde durumlar hiç açıcı değil. Bu sezon Avrupa Ligi'nde kadar 1 maçını kazanan ve iki kez berabere kalan Fenerbahçe, dün akşam sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti.

SON İKİ MAÇTA İKİ MAĞLUBİYET

Maça Samet Akaydın'ın büyük hatasıyla adeta 1-0 geride başlayan Fenerbahçe sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş derbisi ve ardından Bilbao mağlubiyetiyle bir anda işlerin tersine döndüğü Fenerbahçe'de ortaya koyulan futbol ise taraftarın tepkisini çekti.

KADIKÖY'DE "İSTİFA" SESLERİ

Kadıköy'de özellikle gelen ikinci golden sonra istifa sesleri yükseldi, maç sonuna kadar bitmedi. Taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırırken; teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcular da eleştiri oklarının hedefindeydi.

GÜNDEM YARATACAK 'KOVULMA' İDDİASI

Kadıköy, gece boyu istifa sesleriyle adeta inlerken alınan yenilgi sonrası dikkat çeken 'kovulma' iddiası gündeme geldi.

MOURINHO İÇİN İŞLER SIKINTIYA GİRDİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilmesi Avrupa basınında da geniş yer bulurken, Portekizli teknik adam için kovulma iddiası ortaya atıldı.

İşte Fenerbahçe'nin yenilgisi ve Mourinho ile ilgili yabancı basında atılan manşetler;