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Mourinho'nun gidiş biletini hazırladılar! Kadıköy istifa sesleriyle inlerken, Avrupa basınından 'kovulma' iddiası: "Başı belada"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.12.2024 11:55
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Fenerbahçe kabus gibi bir gecenin sabahına 'kovulma' iddiasıyla uyandı. Önce Beşiktaş ardından da Athletic Bilbao karşısında alınan mağlubiyetler, bardağı taşırdı. Kadıköy'de gece boyu 'istifa' sesleri hiç susmazken; Avrupa basınından çok konuşulacak bir iddia geldi. Jose Mourinho için artık işlerin iyi gitmediği vurgulanırken "Mourinho'nun başı belada! Portekizli hoca, Fenerbahçe'den kovulma ihtimaliyle karşı karşıya" yorumu gündem oldu.

Fenerbahçe'de işler bu sene de pek istenildiği gibi gitmiyor. Sezona 'şampiyonluk' parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerken, UEFA Avrup Ligi'nde durumlar hiç açıcı değil. Bu sezon Avrupa Ligi'nde kadar 1 maçını kazanan ve iki kez berabere kalan Fenerbahçe, dün akşam sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti.

SON İKİ MAÇTA İKİ MAĞLUBİYET

Maça Samet Akaydın'ın büyük hatasıyla adeta 1-0 geride başlayan Fenerbahçe sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş derbisi ve ardından Bilbao mağlubiyetiyle bir anda işlerin tersine döndüğü Fenerbahçe'de ortaya koyulan futbol ise taraftarın tepkisini çekti.

KADIKÖY'DE "İSTİFA" SESLERİ

Kadıköy'de özellikle gelen ikinci golden sonra istifa sesleri yükseldi, maç sonuna kadar bitmedi. Taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırırken; teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcular da eleştiri oklarının hedefindeydi.

GÜNDEM YARATACAK 'KOVULMA' İDDİASI

Kadıköy, gece boyu istifa sesleriyle adeta inlerken alınan yenilgi sonrası dikkat çeken 'kovulma' iddiası gündeme geldi.

MOURINHO İÇİN İŞLER SIKINTIYA GİRDİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilmesi Avrupa basınında da geniş yer bulurken, Portekizli teknik adam için kovulma iddiası ortaya atıldı.

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İşte Fenerbahçe'nin yenilgisi ve Mourinho ile ilgili yabancı basında atılan manşetler;

Mourinho'nun Fenerbahçe'si evinde A. Bilbao'ya 2-0 yenilerek ilk 8'e girme ve Avrupa Ligi'nde üst tura çıkma şansını zora soktu. (O Jogo)

Roma'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ile yeni bir maceraya atılan Mourinho için işler iyi gitmiyor. Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe'de Portekizli hoca diken üstünde. (Forza Roma)

Inaki ile Avrupa'nın zirvesine... Kırmızı beyazlı golcü, takımını liderliğe taşıdı. Fenerbahçe ve Mourinho, böylesine sağlam bir rakibe karşı güçsüz kaldı. (AS)

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde evinde umutla çıktığı maçta A. Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu ve play-off şansını zora soktu. (Railly News)

Jose Mourinho'nun başı belada. Fenerbahçe'nin sahasında A. Bilbao'ya 2-0 mağlubiyeti sonrası Portekizli hoca ve başkan Ali Koç için istifa çağrıları başladı. (Sportal)

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
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