Mourinho'nun helikopteri rotasını stadyuma kırdı!

Süper Lig’de sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, iki gün önce yaptığı açıklama ile teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Sarı-lacivertli ekipte mevcut yönetim teknik direktörlük görevi için Porteklzli teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı görüşmelerde dün mutlu sona ulaştı.

MOURINHO İSTANBUL'A GELDİ

Başkan Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ve Ali Koç’un yeni yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı, dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi finalini Mourinho ile birlikte izledi. Tarafların anlaşmaya varmasının ardından Portekizli çalıştırıcı bugün İstanbul’a geldi. İngiltere’nin başkenti

HELIKOPTERLE AYRILDI

Daha sonra Başkan Ali Koç ile Jose Mourinho alana gelerek taraftarları selamladı. Ayrıca çok sayıda sarı-lacivertli taraftar da havalimanına gelerek Mourinho’yu tezahüratlarla destek oldu. Öte yandan bir Galatasaray taraftarının da havalimanında Mourinho'yu geliş anını beklemesi dikkati çekti. Kafile helikopter ile alandan ayrıldı.

STADYUM'UN ÜZERİNDE TUR ATTILAR

Jose Mourinho’nun helikopteri, Ülker Stadyumu’nun üstünde birkaç tur attıktan sonra otele yöneldi.

