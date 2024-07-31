Mourinho'nun o kararı sonrası demediğini bırakmadı! 'Hata yapıyor, anlayamıyorum, macera arıyor'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İsviçre'nin Lugano ekibini 2-1 mağlup etti. İlk maçı 4-3 kazanan sarı lacivertliler adını bir üst tura yazdırarak Fransa'nın Lille ekibi ile eşleşti.
Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunurken, tecrübeli çalıştırıcı Mourinho'ya da eleştirilerde bulundu.
Ercan Güven: "Fenerbahçe’nin onda bir değerindeki Lugano’dan turu zorlanarak da alması buruk bir sevinç tabi. Ama unutulmasın, Lugano "başlangıçtı"… Lille "ara sıcak". Yalnız dikkat; çok sıcak. Canını yakabilir bir türlü rayına oturamayan Fenerbahçe’nin." (Milliyet)
Ömer Üründül: "Krunic gerçekten çok kötü oynuyor, sakatlanıp çıkan Fred de güçsüzdü. Galibiyet golünü atan Szymanski'nin performansı da çok yetersizdi. Mourinho'nun oyuncu değişiklikleri doğruydu. Yalnız benim özel bir görüşüm var. Ferdi her zamanki gibi görevini büyük bir hırsla en iyi şekilde yapmaya çalışan isimlerin başında geliyordu ama bana göre kanat forveti görevi onun alışılmış performansını azaltabilir düşüncesindeyim. Çünkü Ferdi'nin geriden hareketlenerek hücuma yaptığı katkı bana göre çok daha faydalı olur." (Sabah)
Levent Tüzemen: "Mourinho'nun yaptığı akıllı hamleler, Fenerbahçe'nin galibiyetini sağladı. Fred'in sakatlığı sonrası oyuna giren İsmail enerjisiyle Fenerbahçe'nin mücadele gücünü yükselttiği gibi arkadaşlarının da enerjisini yukarı çekti. Vasat bile oynayamayan Krunic'in çıkıp Mert Hakan'ın girmesi ve önde yaptığı baskılar, rakip savunmanın dengesini bozdu. Dzeko'nun kafayla attığı golde Mert Hakan'ın yaptığı orta adrese teslimdi." (Sabah)
Gürcan Bilgiç: "Ferdi sol önde başladı, sahanın en iyilerinden. Dzeko da öyle. Tadic ortalarda gözükmezken, İrfan Can'ın gelmesi, tekrar sol kanada geçmesi ile bir anda "bay tehlike" oldu. Daha Maximin ve En-Nesryi yok. Bir parmak şıklatma ile bambaşka bir oyun ve takım da seyredebiliriz. Mourinho cebinde sürprizlerle dolaşıyor." (Sabah)
Emre Bol: Geçen sezonun ve geçen Lugano maçının en kötülerinden biri olan Kruniç hangi özellikleriyle, meziyetleriyle öne çıkıp, formayı yeniden almış anlayamıyorum! Anlayan varsa beri gelsin! Special One bile hata yapıyor zaman zaman… Ya da bizler bazı şeyleri göremiyoruz! Fenerbahçe'nin "mevcut kadroda" orta sahası Fred- İsmail Yüksek olur. Gerisi hayalperestlik… Allah aşkına elinde İsmail Yüksek gibi yükseklerde bir oyuncu varken neden macera arıyorsun? Elinde Türkiye'nin en iyi sol beki varken neden onu açık oynatıyorsun? Adam 70 metrede oynamak istiyor, bırak oynasın. (Fotomaç)