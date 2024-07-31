SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mourinho'nun o kararı sonrası demediğini bırakmadı! 'Hata yapıyor, anlayamıyorum, macera arıyor'

Mourinho'nun o kararı sonrası demediğini bırakmadı! 'Hata yapıyor, anlayamıyorum, macera arıyor'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.07.2024 09:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'yu uzatma dakikalarında 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, iki maçta da rakibi karşısında geriye düşerken oynanan oyun eleştirilere neden oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İsviçre'nin Lugano ekibini 2-1 mağlup etti. İlk maçı 4-3 kazanan sarı lacivertliler adını bir üst tura yazdırarak Fransa'nın Lille ekibi ile eşleşti.

Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunurken, tecrübeli çalıştırıcı Mourinho'ya da eleştirilerde bulundu.

İŞTE O YAZILAR...
Önceki İçerik Sonraki İçerik

"LUGANO BAŞLANGIÇTI, LILLE ARA SICAK"

"LUGANO BAŞLANGIÇTI, LILLE ARA SICAK"

Ercan Güven: "Fenerbahçe’nin onda bir değerindeki Lugano’dan turu zorlanarak da alması buruk bir sevinç tabi. Ama unutulmasın, Lugano "başlangıçtı"… Lille "ara sıcak". Yalnız dikkat; çok sıcak. Canını yakabilir bir türlü rayına oturamayan Fenerbahçe’nin." (Milliyet)

"FERDİ, BEKTE DAHA FAYDALI OLUR"

"FERDİ, BEKTE DAHA FAYDALI OLUR"

Ömer Üründül: "Krunic gerçekten çok kötü oynuyor, sakatlanıp çıkan Fred de güçsüzdü. Galibiyet golünü atan Szymanski'nin performansı da çok yetersizdi. Mourinho'nun oyuncu değişiklikleri doğruydu. Yalnız benim özel bir görüşüm var. Ferdi her zamanki gibi görevini büyük bir hırsla en iyi şekilde yapmaya çalışan isimlerin başında geliyordu ama bana göre kanat forveti görevi onun alışılmış performansını azaltabilir düşüncesindeyim. Çünkü Ferdi'nin geriden hareketlenerek hücuma yaptığı katkı bana göre çok daha faydalı olur." (Sabah)

"MERT HAKAN RAKİBİN DENGESİNİ BOZDU"

"MERT HAKAN RAKİBİN DENGESİNİ BOZDU"

Levent Tüzemen: "Mourinho'nun yaptığı akıllı hamleler, Fenerbahçe'nin galibiyetini sağladı. Fred'in sakatlığı sonrası oyuna giren İsmail enerjisiyle Fenerbahçe'nin mücadele gücünü yükselttiği gibi arkadaşlarının da enerjisini yukarı çekti. Vasat bile oynayamayan Krunic'in çıkıp Mert Hakan'ın girmesi ve önde yaptığı baskılar, rakip savunmanın dengesini bozdu. Dzeko'nun kafayla attığı golde Mert Hakan'ın yaptığı orta adrese teslimdi." (Sabah)

"CEBİNDE SÜRPRİZLERLE DOLAŞIYOR"

"CEBİNDE SÜRPRİZLERLE DOLAŞIYOR"

Gürcan Bilgiç: "Ferdi sol önde başladı, sahanın en iyilerinden. Dzeko da öyle. Tadic ortalarda gözükmezken, İrfan Can'ın gelmesi, tekrar sol kanada geçmesi ile bir anda "bay tehlike" oldu. Daha Maximin ve En-Nesryi yok. Bir parmak şıklatma ile bambaşka bir oyun ve takım da seyredebiliriz. Mourinho cebinde sürprizlerle dolaşıyor." (Sabah)

"WHY (NİÇİN) KURNİÇ?"

"WHY (NİÇİN) KURNİÇ?"

Emre Bol: Geçen sezonun ve geçen Lugano maçının en kötülerinden biri olan Kruniç hangi özellikleriyle, meziyetleriyle öne çıkıp, formayı yeniden almış anlayamıyorum! Anlayan varsa beri gelsin! Special One bile hata yapıyor zaman zaman… Ya da bizler bazı şeyleri göremiyoruz! Fenerbahçe'nin "mevcut kadroda" orta sahası Fred- İsmail Yüksek olur. Gerisi hayalperestlik… Allah aşkına elinde İsmail Yüksek gibi yükseklerde bir oyuncu varken neden macera arıyorsun? Elinde Türkiye'nin en iyi sol beki varken neden onu açık oynatıyorsun? Adam 70 metrede oynamak istiyor, bırak oynasın. (Fotomaç)

Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe lille mourinho şampiyonlar ligi
En Çok Okunan Haberler
Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da, İsrail hava saldırısıyla öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da, İsrail hava saldırısıyla öldürüldü

Evine gelen misafirlerin söylediklerine dayanamadı, ailesine ses kaydı gönderdi: 'Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın'

Evine gelen misafirlerin söylediklerine dayanamadı, ailesine ses kaydı gönderdi: 'Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın'

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan daha kaliteli bir takım

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan daha kaliteli bir takım

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kesinleşti!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kesinleşti!

Galatasaray'da ayrılık!

Galatasaray'da ayrılık!

''Bizimle oynayacakları için çok şanssızlar çünkü...''

''Bizimle oynayacakları için çok şanssızlar çünkü...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.