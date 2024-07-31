Mourinho'nun o kararı sonrası demediğini bırakmadı! 'Hata yapıyor, anlayamıyorum, macera arıyor'

"FERDİ, BEKTE DAHA FAYDALI OLUR"

Ömer Üründül: "Krunic gerçekten çok kötü oynuyor, sakatlanıp çıkan Fred de güçsüzdü. Galibiyet golünü atan Szymanski'nin performansı da çok yetersizdi. Mourinho'nun oyuncu değişiklikleri doğruydu. Yalnız benim özel bir görüşüm var. Ferdi her zamanki gibi görevini büyük bir hırsla en iyi şekilde yapmaya çalışan isimlerin başında geliyordu ama bana göre kanat forveti görevi onun alışılmış performansını azaltabilir düşüncesindeyim. Çünkü Ferdi'nin geriden hareketlenerek hücuma yaptığı katkı bana göre çok daha faydalı olur." (Sabah)