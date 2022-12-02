MR sonucu belli oldu! Sakatlanarak idmanı yarıda bırakan Icardi için Galatasaray'dan açıklama geldi... Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde yapılan idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakmıştı.
Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan bilgilendirmede Mauro Icardi'nin sağ arka üst adale grubunda ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bıraktığı, Arjantinli oyuncunun durumu, yapılacak MR tetkiklerinden sonra belli olacağı duyurulmuştu.
Galatasaray'dan yapılan ilk açıklamada ""Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak" ifadeleri yer almıştı.
Gerçekleştirilen MR sonucu Icardi'nin arka adale grubunda kas hasarı ve zorlanma tespit edildiği duyuruldu yapılan açıklama şöyle "Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."
Gelen bu haber sonrası Icardi'nin ne kadar sahadan uzak kalacağı henüz netlik kazanmazken, taraftarlar 8 Ocak'ta oynanacak olan Fenerbahçe derbisini düşünmeye başladı. Yakup Çınar'ın haberine göre; Icardi'nin 1 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, sağlık heyeti Arjantinli yıldızı Fenerbahçe derbisine yetiştirmeyi planlıyor.