MR sonucu belli oldu! Sakatlanarak idmanı yarıda bırakan Icardi için Galatasaray'dan açıklama geldi... Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

FENERBAHÇE DERBİSİ...

Gelen bu haber sonrası Icardi'nin ne kadar sahadan uzak kalacağı henüz netlik kazanmazken, taraftarlar 8 Ocak'ta oynanacak olan Fenerbahçe derbisini düşünmeye başladı. Yakup Çınar'ın haberine göre; Icardi'nin 1 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, sağlık heyeti Arjantinli yıldızı Fenerbahçe derbisine yetiştirmeyi planlıyor.