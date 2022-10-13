MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda ant içme töreni

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitim görmeye başlayan 548 öğrenci için ant içme töreni yapıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki yerleşkede düzenlenen tören, sancağın yerini alması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

MSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman, programda yaptığı konuşmada, ant içme töreninin 2022-2023 eğitim öğretim döneminde seçilen öğrenciler için düzenlendiğini söyledi.

Öğrencilere seslenen Salman, "Üzerinizdeki bu üniformayı taşımanın ağır bir sorumluluğu olduğunu asla unutmayınız ve en büyük sorumluluğun da milletimize karşı olduğunun bilincinde olunuz. Başladığınız her görevde mutlaka ana babalarınızın hayır dualarını almayı unutmayınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi aklı hür, irfanı hür, vicdanı hür askerler olarak atalarımızın bize emaneti olan bu vatanı koruyabilmek için gerektiğinde her türlü bedeli ödemeye hazır olacaksınız." diye konuştu.

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Deniz Albay İbrahim Özgür Çakar ise Kovid-19 salgını nedeniyle son birkaç törene ailelerin katılamadığını hatırlattı.

Bu törende ailelerin de yer almasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çakar, "Tarihimizden aldığımız dersler doğrultusunda Mavi Vatan'da ve tüm denizlerde var olmak ilkesiyle ilerlediğimiz rotada, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, askeri ve genel kültür bilgileriyle donatılmış, geleceğin ve askerliğin ruhunu yakalamış, bedenen ve ruhen gelişmiş, disiplinli, bilgili ve sorumluluk sahibi birer deniz astsubayı olarak yetiştirileceksiniz. Bu konuda sizlere düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğinize inancım tamdır." dedi.

Ant içme töreni ve sancağın alandan ayrılmasının ardından program, resmigeçit ve öğrencilerin aileleriyle bir araya gelmesiyle sona erdi.