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Muaythai Süper Ligi 6. ayak 1. grup final müsabakaları Adana'da yapıldı

08.10.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muaythai Süper Ligi 6. ayak 1. grup final müsabakaları Adana'da yapıldı

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 6. ayak 1. grup final müsabakaları Adana'da yapıldı.

Bu yıl 6. kez organize edilen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin etkinlik alanına kurulan ringde, finale kalan 16 sporcu ter döktü. Oynanan 8 final müsabakada rakiplerini yenen Abdussamet Uğurlu, Gamze Yalçın, Mehmet Ali Meriç, Ezgi Keleş, Kerem Şahade, Kübra Kocakuş, Tunahan Atar ve Sercan Koç şampiyon oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, finalde mücadele eden oyuncuların daha önce Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4'e girerek madalya aldığını belirterek, "Burada birinci olan sporcular İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Buradaki 6. ayak 1. grup finalinden sonrada 2 grup finalimiz daha olacak. Bir final Gaziantep'te bir finalde İstanbul'da yapılacak." diye konuştu.

Muaythai Süper Ligi 6. ayak 1. grup final müsabakaları Adana'da yapıldı

Muaythai Süper Ligi 6. ayak 1. grup final müsabakaları Adana'da yapıldı

Muaythai Süper Ligi 6. ayak 1. grup final müsabakaları Adana'da yapıldı

Muaythai Süper Ligi 6. ayak 1. grup final müsabakaları Adana'da yapıldı

Muaythai Süper Ligi 6. ayak 1. grup final müsabakaları Adana'da yapıldı

Muaythai Süper Ligi 6. ayak 1. grup final müsabakaları Adana'da yapıldı

Muaythai Süper Ligi 6. ayak 1. grup final müsabakaları Adana'da yapıldı

Muaythai Süper Ligi 6. ayak 1. grup final müsabakaları Adana'da yapıldı

Muaythai Süper Ligi 6. ayak 1. grup final müsabakaları Adana'da yapıldı

Muaythai Süper Ligi 6. ayak 1. grup final müsabakaları Adana'da yapıldı

Muaythai Süper Ligi 6. ayak 1. grup final müsabakaları Adana'da yapıldı

Muaythai Süper Ligi 6. ayak 1. grup final müsabakaları Adana'da yapıldı

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