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Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup final müsabakaları, Gaziantep'te yapıldı

15.10.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup final müsabakaları, Gaziantep'te yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup final müsabakaları, Gaziantep'te yapıldı.

2023 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği de taşıyan organizasyon, Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Şahinbey Parkı'nda kurulan ringde gerçekleştirilen 8 final müsabakasında rakiplerini yenen Beytullah Koçak, Fatih Can Güncü, Cemile Aykoç, Serdar Yiğit Eroğlu, Muhammed Karayılan, Büşra Beyazbal, Hıdır Görgülü ve Gazi Akman, şampiyon oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ve protokol üyeleri verdi.

Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup final müsabakaları, Gaziantep'te yapıldı

Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup final müsabakaları, Gaziantep'te yapıldı

Muaythai Süper Ligi 7. ayak 2. grup final müsabakaları Gaziantep'te başladı

Muaythai Süper Ligi 7. ayak 2. grup final müsabakaları Gaziantep'te başladı

Muaythai Süper Ligi 7. ayak 2. grup final müsabakaları Gaziantep'te başladı

Muaythai Süper Ligi 7. ayak 2. grup final müsabakaları Gaziantep'te başladı

Muaythai Süper Ligi 7. ayak 2. grup final müsabakaları Gaziantep'te başladı

Muaythai Süper Ligi 7. ayak 2. grup final müsabakaları Gaziantep'te başladı

Muaythai Süper Ligi 7. ayak 2. grup final müsabakaları Gaziantep'te başladı

Muaythai Süper Ligi 7. ayak 2. grup final müsabakaları Gaziantep'te başladı

Muaythai Süper Ligi 7. ayak 2. grup final müsabakaları Gaziantep'te başladı

Muaythai Süper Ligi 7. ayak 2. grup final müsabakaları Gaziantep'te başladı

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep final sahinbey belediyesi

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