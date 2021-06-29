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'Mucize Doktor' Taner Ölmez'in annesi güzelliği ile hayran bıraktı

29.06.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mucize Doktor dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Taner Ölmez kendi gibi oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahla dünya evine girdi.

'Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun süredir kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşıyordu. Çift, dün gerçekleşen düğünle dünya evine girdi.

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Düğüne pek çok ünlü isim katılırken, Taner Ölmez'in annesi güzelliği ve zerafetiyle kendine hayran bıraktı.

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TANER ÖLMEZ KİMDİR?

Aslen Tuncelili olan Taner Ölmez 9 Ağustos 1986'da dünyaya geldi. Babası kasap annesi ise ev hanımıdır. Aynı zamanda ünlü oyuncu Serkan Keskin'le birlikte 'Barabar' adlı müzik grubunda 'Vokal' olarak yer almaktadır. İşte, Taner Ölmez hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

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Taner Ölmez 9 Ağustos 1986 yılında İstanbul da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır.
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Genç oyuncu "İstanbul’un Altınları" dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir. "Kapalı Çarşı" , "Kül ve Ateş" ile "Tatar Ramazan" dizilerinde de rol alan Taner Ölmez’in geniş kitleler tarafından tanınması ise "Kayıp Şehir" dizisi ile olmuştur.

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Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra pek çok ünlü firmanın reklamlarında da oynamıştır. Dünyaca ünlü "The O.C." dizisinin uyarlaması olan "Medcezir"de "Mert Serez" karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda 2014 yılında "Katil Joe" tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla "Afife Jale Tiyatro Ödülü"ne layık görülmüştür. 2016 yılında ise "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde "Genç Osman" karakterini canlandırmıştır. 2018'de ise online platformalarda yayınlanan "Dudullu Postası" adlı yapımda rol almıştır.

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Başarılı oyuncu son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'un Ali'si olarak ekran önüne çıkmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor dizisi Taner Ölmez
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