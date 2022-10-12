Muğla açıklarında 125 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli tekne, lastik bot ve can sallarındaki 125 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında farklı zamanlarda can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salındaki 44 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.
- Datça'da 81 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli tekne ve lastik bottaki 81 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışırken Yunanistan unsurlarınca itilen yelkenli teknedeki 4 şüpheli de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışırken Yunanistan unsurlarınca geri itilen yelkenli teknedeki 4 şüpheli gözaltına alındı
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