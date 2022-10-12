Muğla açıklarında 125 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında farklı zamanlarda can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

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