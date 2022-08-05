Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareketleri takip edilen bir teknenin Çiftlik Koyu'ndan denize açıldığı bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Sahil Güvenlik botu Çiftlik Adası açıklarında hareket halindeki tekneyi durdurdu. Ekipler, aralarında kadınlarında bulunduğu Suriye uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.
Teknede bulunan göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli E.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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