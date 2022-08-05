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Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

05.08.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareketleri takip edilen bir teknenin Çiftlik Koyu'ndan denize açıldığı bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Sahil Güvenlik botu Çiftlik Adası açıklarında hareket halindeki tekneyi durdurdu. Ekipler, aralarında kadınlarında bulunduğu Suriye uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.

Teknede bulunan göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli E.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

- Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

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Marmaris yakalandı

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