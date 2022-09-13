YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

13.09.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 73 düzensiz göçmen kurtarıldı - Kayıp olduğu belirlenen 2'si bebek 5 düzensiz göçmenin aranmasına devam ediliyor

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 00.10'da, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine 2 sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, 3 can salı içerisindeki 66 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda, göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca 4 can salı içerisinde Türk karasularına geri itildiklerinin öğrenilmesi üzerine birer sahil güvenlik helikopteri, uçağı ve botu daha bölgeye yönlendirildi.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda yarı batık durumdaki bir can salına tutunan 7 düzensiz göçmen daha kurtarıldı, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

- 2'si bebek 5 düzensiz göçmenin aranmasına devam ediliyor

Yarı batık durumdaki can salından kurtarılan düzensiz göçmenlerin 18 kişi olduklarını beyan etmeleri üzerine kayıp olduğu belirlenen 2'si bebek 5 düzensiz göçmenin aranmasına ise devam ediliyor.

Düzensiz göçmenlerle yapılan görüşmede, bu kişilerin İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de 15 metre boyunda ahşap bir tekneyle Lübnan'dan yola çıktıkları, dün Rodos açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine Yunan güvenlik güçlerinden yardım talep ettikleri, bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik botuna bindirilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türk karasularına yakın bir noktada toplam 4 can salına bindirildikleri ve sürüklenmeye terk edildikleri bilgisi alındı.

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

- Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 73 düzensiz göçmen kurtarıldı - Kayıp olduğu belirlenen 2'si bebek 5 düzensiz göçmenin aranmasına devam ediliyor

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara Namaz Vakitleri 13 Eylül Salı

İmsak
04:55
Sabah
06:20
Öğle
12:50
İkindi
16:22
Akşam
19:09
Yatsı
20:29
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.