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Muğla itfaiyesinden hayvan kurtarma mesaisi

27.07.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurda mahsur kalan bir inekle ayağına ip dolanan martı ekiplerce kurtarıldı

Muğla'da düştüğü çukurda mahsur kalan inek ile ayağına ip dolanan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Seydikemer ilçesi Atlıdere Mahallesi'nde bir ineğin düştüğü çukurdan çıkamadığını fark eden duyarlı vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince çukurdan çıkarılan inek sahibine teslim edildi. İneğin sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Köyceğiz ilçesinde ise ayağına ip dolanan martının ağaçta mahur kaldığını görenler itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye aracının yangın merdiveniyle ulaşılan martı, ayağındaki ipten kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

Muğla itfaiyesinden hayvan kurtarma mesaisi

- Çukurda mahsur kalan bir inekle ayağına ip dolanan martı ekiplerce kurtarıldı

Muğla itfaiyesinden hayvan kurtarma mesaisi

Muğla itfaiyesinden hayvan kurtarma mesaisi

Muğla itfaiyesinden hayvan kurtarma mesaisi

Muğla itfaiyesinden hayvan kurtarma mesaisi

Muğla itfaiyesinden hayvan kurtarma mesaisi

Muğla itfaiyesinden hayvan kurtarma mesaisi

Muğla itfaiyesinden hayvan kurtarma mesaisi

Muğla itfaiyesinden hayvan kurtarma mesaisi

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Muğla kurtarma

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