Muğla Valisi Tavlı yangın bölgesinde çalışan yer ekiplerini ziyaret etti

Muğla Valisi Orhan Tavlı, orman yangınına müdahalenin sürdüğü Marmaris'te yer ekiplerini ziyaret edip çalışmalara destek verdi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde, 21 Haziran'da başlayan ve halen devam eden orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Alevlerin Kürönü mevkisinde yükselmesi üzerine bölgeye yönlendirilen uçaklar ve helikopterler, yangının daha da büyümemesi için büyük mücadele veriyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı da karada soğutma çalışmalarını yürüten ekipleri ziyaret etti. Ekiplere kolaylıklar dileyen Tavlı, soğutma çalışmalarını yürüten çok sayıda orman işçisi ve gönüllülere moral verdi.

Öte yandan, yangın alanında birçok görevi üstlenen Muğla Komando Taburu ile Bornova Komando Tugayı ekipleri de soğutma çalışmalarına ve yer ekiplerine destek vermek üzere ormanın derinliklerinde görev almaya başladı.