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Muğla'da "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" düzenlendi

21.08.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" düzenlendi

Muğla Yörük Obaları Derneğince "13'üncü Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" Düzeyn Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Muğla Valiliği, Büyükşehir ve Menteşe belediyeleri desteğiyle düzenlenen, Yörük dernekleri, federasyon ve konfederasyon ile temsilcilerin katıldığı şenlikte, davul zurna eşliğinde geçit töreni yapıldı.

Şenlikte, Yörük kadın ve erkekleri, yöresel çalgılar eşliğinde bölgelerine has oyunları sergiledi.

Şenlik kapsamında yaylanın farklı noktalarına kurulan kıl çadırlarda Yörük kültürü, kullandıkları malzemeler, çalgıları ve yemekleri tanıtıldı. Kurulan stantlarda yöresel ürünlerin satışı gerçekleştirildi.

Yörük Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Koca, açılışta yaptığı konuşmada, konfederasyonun, ülke genelinde faaliyet gösteren, Yörük Türkmen ve Türk kültürüne hizmet eden dernekler ve federasyonlarca oluşturulduğunu söyledi.

Kendilerinin kini, nefreti, ötekileştirmeyi, bölücülüğü, ayrıştırmayı, kutuplaşmayı, kavgayı, öfkeyi, ahlaksızlığı ve riyakarlığı reddeden bir yapı olduklarını anlatan Koca, sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, kardeşliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı ve adaleti tüm kavramların en güzelini, en iyisini savunan demokratik kitle örgütü olduklarını kaydetti.

Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan ise Suriye, Irak, İran, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan ile Anadolu'nun dört bir yanından Yörük Türkmen derneği temsilcilerinin etkinliğe katıldığını belirtti.

Etkinlikte, yöresel sanatçılar konser verdi.

Öte yandan protokol konuşmaları sırasında AK Parti heyeti, Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'a söz verilmemesine tepki göstererek, etkinlik alanını terk etti.

Muğla'da "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" düzenlendi

Muğla'da "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" düzenlendi

Muğla'da "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" düzenlendi

Muğla'da "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" düzenlendi

Muğla'da "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" düzenlendi

Muğla'da "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" düzenlendi

Muğla'da "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" düzenlendi

Muğla'da "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" düzenlendi

Muğla'da "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" düzenlendi

Muğla'da "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" düzenlendi

Muğla'da "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" düzenlendi

Muğla'da "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" düzenlendi

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