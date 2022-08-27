YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da 29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri yapıldı

Muğla'da 29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri yapıldı

27.08.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güreşler sonunda başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz başpehlivanlığı elde etti.

Seydikemer Belediyesi tarafından Seki Mahallesi Zümrüt çayırında gerçekleştirilen güreşlere, çeşitli illerden 67'si başpehlivan, 597 sporcu katıldı.

Finalde Mustafa Batu'yu yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, yaptığı konuşmada, Kırkpınar'a katılan başpehlivanların çoğunun etkinlikte güreştiğini söyledi.

Güreşe halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirten Otgöz, "Sporcular kıyasıya mücadele etti. Çok şükür büyük bir sakatlık olmadan sporcular yarıştı. İnşallah önümüzdeki yıllarda etkinliği birkaç güne yayacağız." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda güreş ağalığını bir milyon lira bedelle iş insanı Bayram Önder Akdenizli aldı. Üst üste üçüncü kez güreş ağası olan Akdenizli'ye altın kemer verildi.

Etkinliğe, Muğla Vali Yardımcısı ve Seydikemer Kaymakam Vekili Ayhan Yazgan, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ile Mehmet Yavuz Demir, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.

Muğla'da 29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri yapıldı

- Güreşler sonunda başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı

Muğla'da 29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri yapıldı

Muğla'da 29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri yapıldı

Muğla'da 29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri yapıldı

Muğla'da 29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri yapıldı

Muğla'da 29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri yapıldı

Muğla'da 29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri yapıldı

Muğla'da 29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri yapıldı

Muğla'da 29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri yapıldı

Muğla'da 29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri yapıldı

Muğla'da 29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla Seydikemer Ali Gürbüz Güreş

Muğla Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:26
Öğle
13:13
İkindi
16:54
Akşam
19:51
Yatsı
21:11
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.