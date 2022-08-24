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Muğla'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

24.08.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

T.Y'nin kullandığı 48 ABF 955 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda park yerinden çıkan iş makinesine yol veren H.K. idaresindeki 48 HH 926 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile G.K yaralandı. İtfaiye ekibince araçtan çıkarılan G.K. ve sürücüler sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, park yerinden çıkan iş makinesine yol vermek için yavaşlayan otomobile, arkadan gelen otomobilin çarptığı görülüyor.

Savrulan araçların yol kenarında bulunan kamyonete çarpma anının yer aldığı kayıtlara, kamyonetin yanında bulunan bir kişinin ise savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu yansıyor.

Muğla'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Muğla'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Muğla'da trafik kazası

Muğla'da trafik kazası

Muğla'da trafik kazası

Muğla'da trafik kazası

Muğla'da trafik kazası

Muğla'da trafik kazası

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Muğla Fethiye güvenlik kamerası İtfaiye çarpma kaza kurtarma

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