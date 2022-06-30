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Muğla'da ağıl ve minibüs yandı

30.06.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da ağıl ve minibüs yandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ağıl ve minibüs yandı, küçükbaş hayvanlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilüzümlü Mahallesi Orta Kuyu Caddesi'ndeki bir ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, ağılın önündeki minibüse de sıçradı.

Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Ağılda bulunan küçükbaş hayvanlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Vücutlarında yanıklar olan hayvanlara ekiplerce müdahalede bulunuldu.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonucu ağılda hasar oluştu ve minibüs kullanılamaz hale geldi.

Muğla'da ağıl ve minibüs yandı

Muğla'da ağıl ve minibüs yandı

Muğla'da ağıl ve minibüs yandı

Muğla'da ağıl ve minibüs yandı

Muğla'da ağıl ve minibüs yandı

Muğla'da ağıl ve minibüs yandı

Muğla'da ağıl ve minibüs yandı

Muğla'da ağıl ve minibüs yandı

Muğla'da ağıl ve minibüs yandı

Muğla'da ağıl ve minibüs yandı

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